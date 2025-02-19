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    成立逾30年！香港民主派第一大黨「民主黨」醞釀解散

    擁有逾30年歷史的香港民主派第一大黨「民主黨」正醞釀解散。圖為2021年北京擴大搜捕民主運動人士，民主黨成員召開記者會回應。（法新社資料照）

    擁有逾30年歷史的香港民主派第一大黨「民主黨」正醞釀解散。圖為2021年北京擴大搜捕民主運動人士，民主黨成員召開記者會回應。（法新社資料照）

    2025/02/19 14:37

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕擁有逾30年歷史的香港民主派第一大黨「民主黨」正醞釀解散，黨部中央委員會最快本週召開會議，討論是否解散及未來動向。

    綜合媒體報導，北京重塑選舉制度及加強對港管治後，民主黨於2020年後再無參與任何選舉，黨內籌款甚至舉辦黨慶都面對困難，包括被原訂舉行週年晚宴的酒樓「臨時退訂」。

    港媒《星島頭條》18日引述知情人士報導稱，今年適逢香港立法會改選之年，外界關注民主黨能否再於政界立足，若持續無法取得任何席位，且無力籌款，將對該黨未來發展造成深遠影響。

    知情人士說，剛在去年12月上任的民主黨中央委員會經過多番討論後，正醞釀解散。民主黨中委會於去年底改選後，黨主席羅健熙曾公開承認，部分黨內同志因家庭或個別原因，無法繼續擔任中委，加上外界感覺民主黨生存空間狹窄，短期未必能恢復如昔。

    另據港媒《明報》報導，羅健熙暫未答覆記者詢問，多名民主黨中央委員則拒絕評論或未回覆。民主黨前副主席李華明、狄志遠則坦言不知情況，但希望民主黨可繼續存在，李華明說：「民主黨都沒了，『一國兩制』怎樣執行下去？怎樣求同存異和包容呢？」

    港媒《香港01》稱，羅健熙當時承認，在社會風波後，該黨不論在立法會及區議會的議席均歸零，對該黨財政狀況造成打擊。羅健熙也曾說，對解散沒有包袱，但表示沒有資源也希望維持區域工作和發聲空間。

    民主黨的前身為第一個全港性政黨「港同盟」，1994年10月與政治團體「匯點」合併成民主黨，曾經是香港議會第一大黨。

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