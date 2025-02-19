機尾折斷、機艙顛倒！達美航空驚險降落80人全生還 專家曝這「關鍵」

達美航空CRJ-900客機（航班號DL4819）於多倫多皮爾遜國際機場降落時發生嚴重事故，機身翻覆並起火。（法新社）

2025/02/19 13:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕達美航空CRJ-900客機（航班號DL4819）於多倫多皮爾遜國際機場降落時發生嚴重事故，機身翻覆並起火。然而，機上80名乘客與機組人員奇蹟生還，再次驗證現代民航客機的耐撞設計與高效應變機制。

綜合外媒報導，這架從美國明尼蘇達州明尼阿波利斯飛往加拿大多倫多的航班，降落時經歷劇烈撞擊，滑行一段距離後機身翻覆，機尾與機翼脫落。事故發生後，21名傷者送醫，其中19人經治療後已出院。

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英國克蘭菲爾德大學（Cranfield University）航空暨航天主任布萊斯維特（Graham R. Braithwaite）指出，這次事故之所以能夠零死亡，歸功於機身結構設計、約束裝置、救援隊應變以及機組人員的專業表現。他特別強調了飛機的「耐撞性」設計，確保座椅不會脫落，安全帶可有效固定乘客。

美國聯邦航空管理局（FAA）規定，任何載客超過44人的飛機，必須能在90秒內完成撤離。然而，此次事故中的飛機翻覆後朝天，讓撤離難度大幅增加。

布萊斯維特強調：「設計標準要求90秒內疏散所有人，但這並不適用於顛倒的飛機，這次事故涉及更多複雜因素。」布萊斯維特指出，現場影片顯示，機艙內座椅、靠墊與殘骸四散，空服員沿著變成地板的機艙天花板行走，大聲指示乘客「放下所有物品」，引導他們從緊急出口撤離。儘管乘客倒掛座位上，空服員仍在90秒內完成疏散，專業表現獲讚。

布萊斯維特表示，「這些人將自己的生命置於險境，他們是最後離開飛機的人，而我們有時會忘記這一點。」

前聯邦航空管理局檢查員蘇西（David Soucie）表示，現代客機的設計使其在撞擊時會以特定方式分解，例如機翼的脫落實際上可以防止機身撕裂。他指出，座椅設計能在高衝擊下保護乘客，可承受高達16倍重力加速度的減速，而安全帶的改良材質也提供了更牢固的固定效果。

多倫多皮爾森國際機場執行長佛林特（Deborah Flint）表示，零傷亡的結果部分歸功於機場訓練有素的專業人員和第一線應急人員的快速反應。多倫多市長鄒至蕙（Olivia Chow）也通過社交媒體，感謝第一線應急人員、機組人員和機場工作人員的快速行動和對安全的承諾。

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