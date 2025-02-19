脫北外交官驚曝金正恩真容：臉很紅、呼吸急促「這人不健康」

北韓領導人金正恩的健康情況與接班人選，一直是外界關注話題。（美聯社）

2025/02/19 12:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一直以來外界僅能透過官方媒體得知北韓領導人金正恩的樣貌，近日，投奔南韓的前北韓駐古巴大使館政治參贊李日奎自揭擔任北韓外交官期間，會見金正恩前的緊張發抖窘境，並曝光金正恩的「真容」，稱本人體型比電視上還小，臉像喝酒一樣紅，直覺「這人不健康」。

南韓《朝鮮日報》報導，李日奎17日在Channel A《現在去見你》節目中，談到自己2018年負責古巴元首訪問北韓的活動。據悉，金正恩非常重視該次訪問。

李日奎回想當時情況稱，他原本希望一直在VIP休息室裡等金正恩的接見，「至少（我）會有個心理準備，但金與正（金正恩胞妹兼勞動黨副部長）突然要求檢查跑道。我檢查完移動路線返回時，金正恩已經在（休息室）了。」

李日奎說，「我毫無準備的見到了他（金正恩）。他當時希望「金正恩不要跟我搭話。」

就在李日奎極度緊張時，金正恩率先與他搭話。第一句話是：「喂，他們說飛機幾點到？」李日奎匯報了預計到達時間，金正恩又問，「坐的哪國的飛機」，「起初因為緊張（回答時）聲音都在抖，但從這個時候開始，比起緊張，我開始抱著『不能出錯』，『必須準確回答』的心態回答。」

據報導，李日奎還詳細描述了金正恩的面容。他說：「（體型）感覺比電視上小」，「在電視上看起來非常大且肥胖，實際上有點小。」

他還表示，金正恩「臉非常紅，十分特徵。我當時想，『怎麼像喝了酒的人，為什麼這麼紅？』」，「手胖得厲害。手上肉很多，手指伸直時，看著有點彎。」

李日奎還提到金正恩的呼吸。他說：「站他旁邊會跟著呼吸急促。喘氣聲聽得很清楚」，「很明顯地感覺到，『這人不健康』。」

在此之前，媒體曾多次報導金正恩呼吸的樣子看起來似乎患有疾病。2018年板門店南北韓首腦會談時，金正恩緩步行走了約200公尺，臉就漲紅起來，肩膀聳動，看起來氣喘吁吁。

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