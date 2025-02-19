東京新橋黑金猖獗！按摩店中國女子強拽路人 被捕竟還露笑容

警視廳生活安全特別搜查隊於2月12日以涉嫌違反《東京都迷惑防止條例》為由，逮捕五名中國籍女子，包括41歲的吳妹妹（音譯）等人。（圖翻攝自X）

2025/02/19 11:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本警方近日加強對東京都新橋地區非法拉客行為的打擊行動，繼日前逮捕多名惡性拉客男子後，警視廳生活安全特別搜查隊於2月12日以涉嫌違反《東京都迷惑防止條例》為由，逮捕五名中國籍女子，包括41歲的吳妹妹（音譯）等人。她們涉嫌在新橋站附近商業大樓內，對過往男性強行拉攏進入按摩店，手法激進，引發大量民眾投訴。

據《FRIDAY》報導，警方調查顯示，這些女子自2023年11月至12月間，頻繁在該商業大樓二樓拉客，甚至直接抓住男性路人的手臂，強行將其帶往按摩店。警方接獲多起「拉客行為過於激進」、「已嚴重影響秩序」的投訴後展開調查，最終逮捕五名涉案女子。

請繼續往下閱讀...

其中，三名嫌犯否認指控，而吳妹妹及另一名女子則坦承：「幾乎每天都站在店門口拉客，確實曾抓住顧客的手臂。」警方指出，該大樓內有多達40間按摩店，競爭激烈，非法拉客行為日益猖獗。

警方移送嫌犯時，部分女子身著短裙，大膽露腿，甚至在被捕後仍露出微笑，神情妖豔，引發日本輿論熱議。

新橋地區長期受非法拉客影響，已成為東京黑金產業聚集地之一。2011年6月，警方曾逮捕一名酒吧女老闆，她透過惡性拉客手段，誘導醉酒男性進店消費，僅五杯酒水便收取高達40萬日圓（約新台幣8.6萬元）。當受害者拒絕付款時，店家強迫他前往便利商店提款機領取現金支付。

此外，2024年1月，四名20多歲的男性拉客人員也在新橋街頭落網，他們涉嫌強行拉攏酒醉男子至特定店家，收取巨額費用，甚至逼迫受害者從提款機領取19萬日圓（約新台幣4萬元）。更甚者，他們還偷走了受害者的錢包。警方調查顯示，該犯罪集團累積詐騙金額恐高達數千萬日圓。

針對新橋地區日益嚴重的非法拉客問題，警視廳已強化巡邏與取締力度，並提醒民眾提高警覺，避免落入陷阱。警方強調，許多惡性客引案件最終都演變為詐欺或搶劫案，呼籲民眾勿輕信陌生人的拉攏，以確保自身安全。

警方移送嫌犯時，部分女子身著短裙，大膽露腿，甚至在被捕後仍露出微笑，神情妖豔，引發日本輿論熱議。（圖翻攝自X）

警方移送嫌犯時，部分女子身著短裙，大膽露腿，甚至在被捕後仍露出微笑，神情妖豔，引發日本輿論熱議。（圖翻攝自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法