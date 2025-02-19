全中國狂催！《哪吒2》奪全球動畫票房冠軍 逾99％靠自家人

中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》登頂全球動畫電影票房榜。（圖擷自微博）

2025/02/19 11:38

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）上映21天，宣稱票房已突破人民幣123.2億元（約新台幣554.3億元），超越《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2），登頂全球動畫電影票房榜，高居全球電影史上票房榜第8名，另一方面看，衝高《哪吒2》票房儼然成為中國最新的愛國運動。

綜合媒體報導，在中國，公司單位紛紛動員觀影，中國網友更嗨喊要在全球票房榜「升國旗」，網路上也流傳各地戲院湧入人潮，有個人連買多張電影票，也有機關、企業動員進戲院，甚至軍方整支部隊包場觀影。多家中國官媒都投入「催票房行伍」，紛紛發文力捧「哪吒2」，幾乎天天宣稱「觀眾們正用一張張票根，為中國動畫寫下新的歷史」。如今果然在動畫長片票房奪冠，而且持續每天以驚人速度飆漲。

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中國牆內也有人對《哪吒2》不以為然，例如知名網紅戶晨風曾在直播時評論《哪吒2》「打鬥環節太多，個人認為只能打7分」，結果被觀眾痛罵「大反賊」、「狗漢奸」。

《哪吒2》寫下多個票房紀錄，大年初一上映，才幾天就打破中國愛國「主旋律」戰爭片《長津湖》人民幣57.76億元（約新台幣260億元）的中國電影票房紀錄，半個月衝破人民幣100億元（約新台幣450億元）大關，目前99%以上票房都在中國，也成為全球首部在單一市場票房突破10億美元（約新台幣327億元）的電影。

《哪吒2》也嘗試走出國中、走向海外市場，尤其是身在海外的中國人反應熱烈，14日起陸續在澳洲、紐西蘭、北美等國上映，預售票房和排片量均改寫北美近20年華語影片新紀錄，部份影院甚至增設午夜場，18日在香港舉行首映禮，22日起在港澳地區全面上映。

該片目前在影評網站IMDb獲得8.3的高分，其中超過6成4評分來自中國網友，且均給出9分以上高分。

《哪吒2》是2019年《哪吒》的續作，內容根據中國古典小說《封神演義》而來，在今年春節檔期開始在中國上映。

中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》票房已突破人民幣123.2億元。（圖擷自微博）

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