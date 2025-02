「末日魚」現身加那利群島！皇帶魚擱淺再掀地震前兆疑雲

2025/02/19 11:40

〔即時新聞/綜合報導〕一條有「末日魚」稱號的深海皇帶魚(oarfish)近日在加那利群島(Canary Islands)的海灘上被發現,這一發現引發了當地民眾的廣泛關注。根據美國國家海洋暨大氣總署的資料,這種神秘的海洋生物體長可達10公尺以上。

綜合外媒報導,皇帶魚通常棲息於陽光無法穿透的中層帶(mesopelagic zone)深水區域,在民間傳說中被稱為「末日魚」或「海神的使者」,在日語中則被稱為「龍宮之使」。這些稱號源於一個古老的迷信:皇帶魚的出現可能預示著地震或其他自然災害的來臨。

這一說法並非完全無據可循。在2011年日本發生大地震前的幾個月,曾有20條皇帶魚在日本海灘上被發現。科學界對此現象提出了幾種可能的解釋:地震前岩石中積聚的壓力可能會釋放靜電荷到水中,形成有毒的過氧化氫或氧化有機物質,進而影響深海生物的正常活動。另一種理論認為,地震前釋放的大量一氧化碳也可能迫使這些深海生物離開其正常棲息地。

日本鹿兒島大學魚類學教授本村浩之表示:「關於這些魚類出現與地震活動之間的關聯,早在多年前就有相關報導,但目前沒有科學證據證明兩者存在關係,因此我認為民眾無需過度擔憂。」他進一步指出:「我認為,這些魚可能是在身體狀況不佳時隨著洋流上升至海面,這也是為何它們被發現時往往已經死亡的原因。」

