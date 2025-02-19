拜登任末減刑惹議 原住民運動領袖服刑48年重返家園

美國原住民運動領袖佩爾蒂埃（Leonard Peltier）因涉及1975年兩名聯邦調查局（FBI）探員遇害案，服刑近半世紀後獲減刑。（美聯社）

2025/02/19 10:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國原住民運動領袖佩爾蒂埃（Leonard Peltier）因涉及1975年兩名聯邦調查局（FBI）探員遇害案，服刑近半世紀後獲減刑。1月18日，現年80歲的佩爾蒂埃從佛羅里達州科爾曼監獄（Coleman penitentiary）獲釋，依前總統拜登的減刑令改為居家監禁。

《美聯社》報導，佩爾蒂埃當天離開佛州桑特維爾監獄時，未與在場二十多名支持者及媒體交談。據了解，他將返回北達科他州龜山奇佩瓦印地安保留區（Turtle Mountain Band of Chippewa Indians）服刑，部落已為他安排居所。

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這起案件源於1975年，兩名FBI探員科勒（Jack Coler）和威廉姆斯（Ronald Williams）在南達科他州松嶺印地安保留區執行逮捕令時，與當地人發生槍戰身亡。檢方指控佩爾蒂埃近距離射殺探員，但他堅稱僅是遠距離自衛開火。儘管關鍵證人後來翻供，指稱當初證詞是被脅迫，佩爾蒂埃仍被判兩項一級謀殺罪，處以連續無期徒刑。

前總統拜登雖未正式赦免佩爾蒂埃，但考量其年事已高且健康欠佳，於1月20日下令減刑。此決定立即引發執法界強烈反彈，前FBI局長瑞伊（Christopher Wray）在信中痛斥佩爾蒂埃是「不知悔改的殺手」。前FBI特工協會主席克拉克（Michael J. Clark）也指出，多位聯邦法官曾駁回佩爾蒂埃的上訴，減刑決定恐損害拜登形象。

佩爾蒂埃的辯護律師瓊斯（Jenipher Jones）表示：「他擁有戰士的靈魂，始終期待回家。」明尼蘇達大學美國印地安研究教授、下布魯爾蘇族部落（Lower Brule Sioux Tribe）成員艾斯特斯（Nick Estes）認為，佩爾蒂埃象徵了「所有遭受警察粗暴對待、被標籤化、或在校園受到騷擾的族群」。

作為美國印地安運動（AIM）重要成員，佩爾蒂埃致力於爭取原住民權益。他曾被迫就讀以虐待原住民兒童聞名的寄宿學校。南達科他州原住民倡議團體NDN Collective執行長提爾森（Nick Tilsen）說：「他自寄宿學校後便無真正的家，如今終能回家作畫，與孫子團聚。」

佩爾蒂埃去年7月的假釋申請遭到駁回，原本需等到2026年才能再提出。此次減刑終結了他長達48年的監獄生涯。

18日在佛羅里達州桑特維爾（Sumterville），支持者站在監獄門口前，等待佩爾蒂埃獲釋。（美聯社）

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