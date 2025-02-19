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    生死未卜！150多頭偽虎鯨擱淺澳洲塔斯馬尼亞 破50年紀錄

    塔斯馬尼亞自然資源與環境部今（19）日證實，該州西北部亞瑟河附近的偏遠海灘上發生重大海洋生物擱淺事件，超過150頭偽虎鯨集體擱淺。（美聯社）

    塔斯馬尼亞自然資源與環境部今（19）日證實，該州西北部亞瑟河附近的偏遠海灘上發生重大海洋生物擱淺事件，超過150頭偽虎鯨集體擱淺。（美聯社）

    2025/02/19 09:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲塔斯馬尼亞自然資源與環境部今（19）日證實，該州西北部亞瑟河附近的偏遠海灘上發生重大海洋生物擱淺事件，超過150頭偽虎鯨集體擱淺。這是塔斯馬尼亞約50年來首次記錄到如此大規模的偽虎鯨擱淺案例。

    綜合外媒報導，根據初步調查，這些海洋哺乳動物擱淺時間估計已達24至48小時。現場評估顯示，在發現時至少有90頭偽虎鯨仍然存活，但目擊者形容現場情況「非常可怕」，許多鯨魚正在沙灘上掙扎求生。

    偽虎鯨雖然名字中帶有「鯨」字，但實際上與虎鯨一樣屬於海豚科。為應對這起事件，當局已派遣獸醫和海洋生物學家趕赴現場，評估倖存偽虎鯨的狀況。然而，由於事發地點位處偏遠地區，救援人員面臨將這些海洋生物重新送回大海的重大挑戰。

    目前，當局尚未確定導致這群偽虎鯨擱淺的具體原因，相關調查正在進行中。關於後續處理，由於事發地點不僅地處偏遠，且附近存在原住民文化遺址，當局對於是否動用大型機械設備移除鯨魚屍體持謹慎態度。初步規劃可能會讓自然生態系統自行處理這些遺體。

    塔斯馬尼亞當局特別提醒民眾，切勿接近這些擱淺的海洋生物。這些體型龐大的動物在瀕死掙扎時可能造成嚴重傷害，且干擾鯨魚屍體屬違法行為。

    值得注意的是，這次事件與2020年及2022年在麥格理港（Macquarie Harbour）發生的領航鯨擱淺事件有所不同。先前在麥格理港分別有約470隻及200隻領航鯨擱淺，但由於亞瑟河地區位置偏遠，救援人員難以及時運送必要的救援設備，增加了此次救援行動的困難度。

    這是塔斯馬尼亞約50年來首次記錄到如此大規模的偽虎鯨擱淺案例。（法新社）

    這是塔斯馬尼亞約50年來首次記錄到如此大規模的偽虎鯨擱淺案例。（法新社）

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