試管嬰兒爭議延燒！川普簽字要求研議大幅降低成本

美國總統川普於當地時間週二簽署行政命令，要求國內政策委員會在90天內提交報告，提出降低體外人工受精成本及擴大醫療保險覆蓋範圍的建議，以兌現其競選承諾。（法新社）

2025/02/19 09:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於當地時間週二簽署行政命令，要求國內政策委員會在90天內提交報告，提出降低體外人工受精（IVF）成本及擴大醫療保險覆蓋範圍的建議，以兌現其競選承諾。

綜合外媒報導，該行政命令旨在減少不必要的法規限制，確保民眾能夠獲得可負擔的試管嬰兒治療。目前，美國單次試管嬰兒療程費用約在1萬2000至2萬5000美元之間（約新台幣39萬至81萬之間），使許多家庭難以負擔。專家估計，若全面推動相關改革，政府與保險公司每年可能須支出高達70億美元（約新台幣2292億元）。

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此政策發布之際，阿拉巴馬州最高法院裁定冷凍胚胎應被視為「兒童」，引發全美生育治療可及性的爭議。該裁決導致當地多家醫療機構暫停試管嬰兒療程，並引發強烈抗議。川普隨後呼籲阿拉巴馬州立法機構「迅速找到解決方案，確保試管嬰兒治療的可行性」。

川普早在2024年8月即承諾，若重返白宮，將推動政府或強制保險公司支付所有試管嬰兒療程費用。他曾在密西根州集會時再次強調：「在川普政府的領導下，政府將支付，或者你的保險公司將被強制支付，所有與試管嬰兒治療相關的費用。」並補充：「我們需要更多嬰兒。」

然而，該政策在共和黨內部引發分歧。參議院共和黨人近期擋下了一項旨在保障試管嬰兒治療權利並提高可負擔性的法案，僅兩名共和黨參議員支持，理由是該法案內容過於寬泛。此外，部分保守派反對試管嬰兒技術，認為這可能導致未使用胚胎的「浪費」，與他們反對墮胎的立場一致。

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