為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    持續限制《美聯社》採訪 川普：他們犯下許多錯誤

    川普18日強調，他會繼續限制《美聯社》，直到《美聯社》在報導中使用「美國灣」一詞．（路透）

    川普18日強調，他會繼續限制《美聯社》，直到《美聯社》在報導中使用「美國灣」一詞．（路透）

    2025/02/19 10:30

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前簽署行政命令，將「墨西哥灣（Gulf of Mexico）」改名為「美國灣（Gulf of America）」，但《美聯社》仍採用原名進行報導，白宮14日下令《美聯社》無限期禁止在白宮橢圓形辦公室、空軍一號採訪。川普18日重申此事，強調他會繼續限制《美聯社》，直到《美聯社》在報導中使用「美國灣」一詞．

    綜合外媒報導，川普18日在佛州「海湖莊園」的記者會中提到：「我不知道他們在做什麼，但我只是認為我們將讓他們禁止入內，直到他們同意『美國灣』。」川普強調：『美聯社就是拒絕接受法律和實際情況。現在它叫做美國灣，不再叫墨西哥灣。』

    川普坦言，他對於《美聯社》施加的限制和《美聯社》先前對他本人與川普政府的報導有關。川普表示：「如同大家所知，美聯社在選舉、對待川普的方式，以及和川普、共和黨、保守黨有關的議題上，犯下很多錯誤，他們對我們沒有任何好處，所以我想我也不會給他們任何好處，這就是人生運作的方式。」

    《美聯社》發言人伊斯頓（Lauren Easton）18日表示，政府告訴公眾和媒體應該使用哪些詞語，如果他們不遵守政府命令，就會招致報復，「白宮已經因為我們對某個地點的稱呼不同，而限制美聯社對總統活動的報導」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播