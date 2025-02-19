持續限制《美聯社》採訪 川普：他們犯下許多錯誤

川普18日強調，他會繼續限制《美聯社》，直到《美聯社》在報導中使用「美國灣」一詞．（路透）

2025/02/19 10:30

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前簽署行政命令，將「墨西哥灣（Gulf of Mexico）」改名為「美國灣（Gulf of America）」，但《美聯社》仍採用原名進行報導，白宮14日下令《美聯社》無限期禁止在白宮橢圓形辦公室、空軍一號採訪。川普18日重申此事，強調他會繼續限制《美聯社》，直到《美聯社》在報導中使用「美國灣」一詞．

綜合外媒報導，川普18日在佛州「海湖莊園」的記者會中提到：「我不知道他們在做什麼，但我只是認為我們將讓他們禁止入內，直到他們同意『美國灣』。」川普強調：『美聯社就是拒絕接受法律和實際情況。現在它叫做美國灣，不再叫墨西哥灣。』

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川普坦言，他對於《美聯社》施加的限制和《美聯社》先前對他本人與川普政府的報導有關。川普表示：「如同大家所知，美聯社在選舉、對待川普的方式，以及和川普、共和黨、保守黨有關的議題上，犯下很多錯誤，他們對我們沒有任何好處，所以我想我也不會給他們任何好處，這就是人生運作的方式。」

《美聯社》發言人伊斯頓（Lauren Easton）18日表示，政府告訴公眾和媒體應該使用哪些詞語，如果他們不遵守政府命令，就會招致報復，「白宮已經因為我們對某個地點的稱呼不同，而限制美聯社對總統活動的報導」。

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