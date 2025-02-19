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    時隔5年！中國旅行社獲准重啟北韓民間旅行團

    中國旅行社知行合逸宣布，將重啟已暫停5年的北韓民間旅行團。圖為羅先經濟特區一景。（美聯社資料照）

    中國旅行社知行合逸宣布，將重啟已暫停5年的北韓民間旅行團。圖為羅先經濟特區一景。（美聯社資料照）

    2025/02/19 09:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國旅行社「知行合逸」宣布，將重啟已暫停5年的北韓民間旅行團。

    綜合媒體報導，知行合逸官方網站資訊顯示，作為北韓國家旅遊局在中國區的合作伙伴，知行合逸已接獲正式通知，將正式開放2025年北韓海外旅遊行程。

    北韓2020年1月22日因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，全面關閉國境。

    網站稱，時隔5年，北韓首次正式對海外遊客開放旅遊行程，首批試辦開放地區是北韓羅先經濟特區（Rason Special Economic Zone）。羅先位於中國與北韓邊界，沒有國際機場，只能從吉林省琿春市駕車越過邊境前往。

    知行合逸表示，獲得北韓官方特別批准，將於2月24日組織5年來第一個中國民間旅行團，前往北韓羅先進行深度旅遊與考察。

    網站介紹，上述北韓首波旅行團的行程共4天3夜。由於是相隔5年第一個入境北韓的中國民間旅行團，對外公開名額不超過15人，且有專業工作人員全程陪同。知行合逸旗下人員已提前進入羅先經濟特區，查看下榻酒店等情況。

    知行合逸網站另開放「2025年平壤國際馬拉松」線上預約，至於是否允許國際業餘選手參賽，將在未來數週確定。

    北韓去年恢復部分國際航班，但除了少數俄羅斯遊客外，並未完全開放接待國際遊客。

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