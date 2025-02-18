凡爾賽條約翻版？ 英媒曝川普協議等同「經濟殖民」烏克蘭

英國每日電訊報揭露，川普對澤倫斯基提出的經濟合作方案，將對烏克蘭帶來龐大經濟負荷。（美聯社）

2025/02/18 23:32

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國「每日電訊報」17日揭露美國向烏克蘭提出的經濟合作協議，涵蓋領域除了礦產，還有石油、天然氣、港口和其它基礎建設，並收取烏國資源開採經常性收益的50%。電訊報形容，依照美方開出的條文，此份「無限期」協議等同對烏國進行「經濟殖民」，是幾乎無法實現的財政負荷，在基輔政府內部引起恐慌情緒。

烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，拒絕簽署由美國提出的經濟合作協議，理由是美方開出的條件不足以保障烏國安全。這份日期為2月7日並標註「特許及機密」的協議內容，提出由美國和烏克蘭共同設立聯合投資基金，確保「衝突中的敵對勢力，無法從烏克蘭的重建工作中獲益」。

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條文包括，美國將對烏克蘭的資源開採經常性收益收取50%；資源在未來進入市場後，收取所有核發給第三方許可證的50%金融估值；諸如此類的收益設有「留置權」保障美國利益。一名知情人士直言，「這項條文的意思是：先把我的錢付了，再去餵飽你的孩子」。

不僅如此，美國還將獲得可出口礦產的優先購買權，擁有主權豁免，並近乎全盤掌控絕大多數的烏克蘭商品和資源經濟。

報導分析，澤倫斯基原先的盤算是，讓美國和稀土及其它關鍵礦產利益掛勾，使得美國企業在烏克蘭營運，進而對俄羅斯總統普廷起到政治牽制作用。由於部分礦床鄰近烏東前線以及俄國占領區域，澤倫斯基凸顯讓俄羅斯取得鈦、鎢和稀土等戰略儲備資源的危險性。

美國對烏克蘭提出的經濟代價之高，更甚於德國、日本在1945年第二次世界大戰戰敗後所承擔的財政懲罰，所佔的烏克蘭GDP比例，更高出第一次世界大戰戰後對德國提出的凡爾賽條約賠償。

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