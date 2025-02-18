41人上吐下瀉！日連鎖居酒屋爆食物中毒「送醫檢出諾羅」

在關東地方有8間店面的連鎖居酒屋「鳥良」（おもてなしとりよし）澀谷道玄坂店，發生大規模食物中毒。（圖擷取自Google地圖）

2025/02/18 21:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本入冬以來，各地出現多起感染諾羅病毒案例，今（18日）東京都政府透露，一間位在澀谷的居酒屋爆發食物中毒，41名客人用餐後不適，當局已從患者的排泄物檢出諾羅病毒。

綜合日媒報導，這起事件發生在上月31日，在關東地方有8間店面的連鎖居酒屋「鳥良」（おもてなしとりよし）澀谷道玄坂店，當天發生大規模食物中毒，累計41名顧客用餐後出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀。東京都政府透露，所幸病患症狀皆屬輕微，衛生局人員在病患及店內員工的糞便檢體驗出諾羅病毒，確認為食物中毒。

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報導指出，「鳥良」澀谷道玄坂店事後遭勒令停業3日。東京都政府也呼籲，餐飲從業人員在上廁所後，或進廚房時都必須徹底洗手，若有腹瀉或感冒等類似症狀，就不應參與烹調工作。

東京・渋谷区の居酒屋チェーン店で「ノロウイルス」による集団食中毒 41人が下痢やおう吐など https://t.co/ju7AehCZTu — TBS NEWS DIG Powered by JNN （@tbsnewsdig） February 18, 2025

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