美加邊境槍戰揭類邪教團體 領導人為矽谷失業人、時有詭異發文

2019年一起案件中，警方拍下拉索塔（左上）以及相關人士口卡照。（美聯社）

2025/02/18 20:23

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國佛蒙特州與加拿大邊境上月發生槍戰，導致一名美國邊境巡邏幹員喪生，兩國警方追查後，逮捕涉及這起槍戰的兩名嫌疑人，而其中一人、現年34歲的拉索塔（Jack Lasota），被認為是類似邪教的神秘團體「齊茲人（Zizians）」領導人。

美國馬里蘭州警方17日宣布，拉索塔和該組織成員、33歲的和札伊科（Michelle Zajko）16日在該州落網，兩人被控涉嫌非法入侵、妨礙執法和持有槍械等多項罪名。調查人員根據1月在美國鄰加拿大邊境槍戰，導致邊境巡邏員馬蘭德（David Maland）喪命的案件犯案用手槍，追查出「齊茲人」團體與另外5起在多州的謀殺案的關聯。

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《美聯社》報導，官員並未透露這起槍戰的跨國調查細節，不據美聯社調查和檢視法庭記錄以及網路發文，揭露這個神秘團體主要由20到30多歲的年輕、聰明的電腦科學家組成，透過網路認識，分享無政府主義信念，並逐漸變得愈加暴力。

他們的目標並不明確，但是在網路上的發文多涉及激進純素主義、性別認同和人工智慧等議題。其中關鍵人物為「齊茲（Ziz）」，顯然是這群自稱「齊茲人」團體的領袖，而拉索塔自稱跨性別女性，曾以Ziz之名，在部落格發表黑暗且有時帶著暴力傾向的文章，其中一篇文章聲稱，大腦的兩個半球可能有不同的價值觀和性別，這兩半球「經常想要殺害彼此」。

根據《獨立報》報導，拉索塔在阿拉斯加大學費爾班克斯分校取得電腦科學學位，其父親為該校人工智慧研究員，她2013年曾在美國國家航空暨太空總署（NASA）完成實習。2016年搬到舊金山灣區後，受理性主義次文化吸引，有一些理性主義的信念，也密切參與「有效利他主義（Effective altruism）」運動。

不過她在矽谷的發展並不順利，多次失業後也變得居無定所。她在網路發表自己的一套理性主義和有效利他主義分支哲學，內容晦澀陰暗，她還把人分類為「喪屍」、「吸血鬼」，或者「單一的善」對比「雙重的善」等，還說自覺生活在一個「吃肉怪物」的社會中。

在跨州調查中，執法部門發現拉索塔曾出現在多個犯罪現場。在她16日被捕前，已經在兩州缺席法庭聽證，因此遭法院發出逮捕令。拉索塔未回應此事，她的代表律師也拒絕評論她是否與前述任何一案件有關。

拉索塔2023年在賓州因案被警方拘留，在拍照時拒絕睜開眼睛。（美聯社）

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