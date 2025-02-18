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    獅子大開口！俄羅斯要求烏克蘭再割地

    俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Nebenzya）要求烏克蘭割讓更多領土。（法新社）

    俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Nebenzya）要求烏克蘭割讓更多領土。（法新社）

    2025/02/18 17:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Nebenzya）在安理會聲稱，烏克蘭已「不可逆轉地」失去被俄羅斯佔領的領土，並要求烏克蘭割讓更多領土。

    據《烏克蘭真理報》引述華府智庫戰爭研究所（ISW）1公布的最新告報告，涅本齊亞17日在聯合國安理會會議上，聲稱，克里米亞以及頓內茨克、盧甘斯克、札波羅和赫爾松等州的被佔領地區，已「永遠」成為俄羅斯的一部分。他更進一步要求，作為和平談判的一部分，烏克蘭必須同意修改其領土邊界，割讓目前由基輔控制的頓內茨克、札波羅熱和赫爾松部分地區。

    涅本齊亞同時強調，未來的烏克蘭應成為中立國，不得加入軍事同盟，也無權加入安全集團。

    同一天，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則明確表示，俄羅斯不可能做出任何領土讓步。

    《烏克蘭真理報》引述普廷（該報不承認普廷為「總統」）在2024年6月的說法，烏克蘭應從盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱和赫爾松等州撤軍，並割讓所有未被佔領的領土給俄羅斯。ISW指出，涅本齊亞似乎正在重新提出這項要求。

    ISW分析指出，克里姆林宮重申其要求，即烏克蘭割讓更多東部和南部領土給俄羅斯，並在未來解散烏克蘭軍隊。同時，俄方也持續釋出訊息，表明在任何未來的和平談判中，俄羅斯都不願意做出領土讓步。此外，拉夫羅夫和涅本齊亞也明確反對歐洲參與未來的和平談判，並指責歐洲國家對俄羅斯具有侵略性。

    ISW同時指出，克里姆林宮似乎也在重新提出普廷先前的要求，並展開訊息戰，試圖在西方國家眼中，削弱烏克蘭及其政府的合法性，特別是在2月18日俄美在沙烏地阿拉伯舉行雙邊會談之前。

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