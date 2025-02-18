為偷拍男偶像「暴打日本海關」！ 29歲韓女遭警方當場逮捕
一名來自南韓的29歲女性觀光客，為偷拍某位在福岡機場現蹤的韓國男偶像，竟在禁止攝影區域內拍照，違法行為立即遭海關人員制止，結果女子竟當場暴打對方，最終被警方當場逮捕。（圖擷取自@rkbnews4ch 社群平台「X」）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕位於日本九州的福岡機場昨（17）日發生一起離譜的暴力事件，一名來自南韓的29歲女性觀光客，為了偷拍某位在福岡機場現蹤的韓國男偶像，竟在禁止攝影區域內拍照，違法行為立即遭海關人員制止，未料女子竟因此惱羞成怒，直接暴打對方，導致現場陷入一片混亂，最終女子被警方逮捕。
綜合日媒報導，這起事件發生在本月17日晚間8點半左右，一名自稱設計師的29歲韓籍崔姓女性搭機抵達福岡機場後，進入國際線航廈大廳，準備讓海關人員檢查隨身行李之際，崔女注意到現場有一名韓國男偶像路過，讓她當場興奮不已，甚至不顧機場規定，直接拿起攝影器區開始偷拍對方。
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由於崔女偷拍行為十分明顯，立即引起現場海關人員注意，其中一名30歲男性海關職員更是迅速上前制止，並向她強調，檢查行李的現場是禁止攝影區域、無法拍照。豈料，崔女眼見偷拍行為被阻止，竟當場生氣爆走，不僅用手肘毆打男性海關職員的胸口、臉部，還將對方打到跌倒在地，現場陷入一片混亂。
另一名海關協助上前制伏崔女，最終她被接獲報案趕來的日本警方當場逮捕。報導指出，崔女事後接受警方偵訊時，矢口否認犯案，並用不太流利英語強調，「我沒有生氣、更沒有出手打人！」
JUST IN!! 新着記事— RKB毎日放送NEWS???? （@rkbnews4ch） February 17, 2025
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????空港の撮影禁止エリアで韓国人男性アイドルを撮影→税関職員が制止→職員を暴行 韓国籍の女逮捕
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17日夜、福岡空港の国際線ターミナルで税関職員に暴行を加えたとして韓国籍の女が逮捕されました。 pic.twitter.com/2vWrobz1P0
税関職員を殴った疑い、女性逮捕 アイドル撮影制止され激高か 福岡https://t.co/jspBeKS1WI— 毎日新聞 （@mainichi） February 18, 2025
福岡空港の撮影禁止エリアで韓国人の男性アイドルを撮影した際に、制止した税関職員を肘で殴ったとして、福岡県警空港署は女性を公務執行妨害容疑で現行犯逮捕しました。