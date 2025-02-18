為偷拍男偶像「暴打日本海關」！ 29歲韓女遭警方當場逮捕

一名來自南韓的29歲女性觀光客，為偷拍某位在福岡機場現蹤的韓國男偶像，竟在禁止攝影區域內拍照，違法行為立即遭海關人員制止，結果女子竟當場暴打對方，最終被警方當場逮捕。（圖擷取自@rkbnews4ch 社群平台「X」）

2025/02/18 17:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本九州的福岡機場昨（17）日發生一起離譜的暴力事件，一名來自南韓的29歲女性觀光客，為了偷拍某位在福岡機場現蹤的韓國男偶像，竟在禁止攝影區域內拍照，違法行為立即遭海關人員制止，未料女子竟因此惱羞成怒，直接暴打對方，導致現場陷入一片混亂，最終女子被警方逮捕。

綜合日媒報導，這起事件發生在本月17日晚間8點半左右，一名自稱設計師的29歲韓籍崔姓女性搭機抵達福岡機場後，進入國際線航廈大廳，準備讓海關人員檢查隨身行李之際，崔女注意到現場有一名韓國男偶像路過，讓她當場興奮不已，甚至不顧機場規定，直接拿起攝影器區開始偷拍對方。

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由於崔女偷拍行為十分明顯，立即引起現場海關人員注意，其中一名30歲男性海關職員更是迅速上前制止，並向她強調，檢查行李的現場是禁止攝影區域、無法拍照。豈料，崔女眼見偷拍行為被阻止，竟當場生氣爆走，不僅用手肘毆打男性海關職員的胸口、臉部，還將對方打到跌倒在地，現場陷入一片混亂。

另一名海關協助上前制伏崔女，最終她被接獲報案趕來的日本警方當場逮捕。報導指出，崔女事後接受警方偵訊時，矢口否認犯案，並用不太流利英語強調，「我沒有生氣、更沒有出手打人！」

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