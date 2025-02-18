龍王選中之人？ 韓國漁民釣獲183公分、140公斤石鯛破官方紀錄

韓國濟州海域近日驚現超級巨魚，一艘釣魚船隊在濟州市牛島與舊左邑行願里之間的海域，意外捕獲一條長達183公分、重約140公斤的巨型石鯛，有望打破韓國官方紀錄。（圖翻攝自X）

2025/02/18 17:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國濟州海域近日驚現超級巨魚，一艘釣魚船隊在濟州市牛島與舊左邑行願里之間的海域，意外捕獲一條長達183公分、重約140公斤的巨型石鯛，有望打破韓國官方紀錄。

綜合韓媒報導，這條罕見的深海巨魚是船長與團隊原本使用12號釣魚線與活蝦釣真鯛時意外釣上的。由於魚體過於龐大，船員足足奮戰1小時才將其拉上船，甚至因為無法使用魚網，只能靠魚鉤勉強將其拖上甲板。消息一出，附近漁船紛紛圍觀，見證這場難得一見的捕獲場面。

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石鯛素有「傳說中的深海魚」之稱，主要棲息在水深400至500公尺的岩礁區，每年僅捕獲約30條，甚至在漁民間流傳著「只有龍王選中的人才能捕獲」的傳說。通常，石鯛會在5至7月產卵期游至較淺水域，2月份捕獲的案例極為罕見。

這條石鯛的體型已超越韓國目前的官方紀錄。此前最大紀錄是2016年2月22日，在全羅南道麗瑞島捕獲的一條175公分、120公斤的石鯛。韓國釣魚協會與海洋水產專家將進行「最大魚審查」，確認這條新紀錄魚是否正式登榜。

目前，這條破紀錄的巨型石鯛已售予外地商人。石鯛最大可長至2公尺，因主要棲息於深海暗礁區，向來被視為「難以捕獲的傳奇魚種」。

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