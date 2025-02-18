川普政府抓預算漏洞！DOGE揪153兆「幽靈支出」

馬斯克（Elon Musk）接手「政府效率部」（DOGE）後，分享一張個人照片，照片中他戴著墨鏡，搭配皮衣和金鍊，並在桌上放置了寫有「D.O.G.E」字樣的牌子。（圖片來源：@elonmusk/X）

2025/02/18 16:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普內成立的「政府效率部」（DOGE）揭露，美國財政部支付系統中有一項經常留空的識別代碼，涉及金額高達4.7兆美元（約新台幣153.9兆元），導致資金去向難以追蹤。該部門宣布，該代碼自週六起已改為必填，增強資金透明度。

福斯新聞（Fox News）報導，DOGE在社群平台X上發文表示，財政部存取符號（Treasury Access Symbol, TAS）是一個將財政支付與預算項目連結的識別代碼。DOGE說明，聯邦政府在報告約4.7兆美元的支付時，這個欄位過去是可選填，且經常留空，導致資金流向幾乎無法追蹤。如今，這項欄位改為必填，有助於更精確地掌握資金用途。

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根據財政部屬下的財政服務局（Bureau of the Fiscal Service），TAS代碼是用來描述財政部分配的帳戶識別碼。聯邦政府的所有金融交易，在向財政部和管理與預算局（OMB）報告時，均以TAS代碼分類。

DOGE官網顯示，自成立以來，該部門共節省了約550億美元（約新台幣1.8兆元），主要來自於詐欺偵測、合約與租賃取消、重新談判、資產出售、補助金削減、裁員、計畫變更和法規節省。該部門表示，所有數據將以易於理解且完全透明的方式上傳，並確保遵守相關規定，數據將每週更新兩次，最終將達到即時更新。

DOGE是透過行政命令設立的臨時白宮部門，計劃在18個月內完成任務，並由科技富豪馬斯克（Elon Musk）領導，致力於削減聯邦預算浪費。不過，該部門因存取聯邦系統（包括財政部支付系統）的權限，以及削減聯邦合約與多個機構開支的舉措，遭到批評。14個州的檢察長已提起訴訟，控告馬斯克與川普政府進行行政越權。

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