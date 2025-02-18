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    南韓女大生跳車死亡詭案 2司機無罪定讞

    南韓女大生搭乘計程車時以為遭到綁架，竟在路上跳車遭另輛汽車撞擊身亡，運將和撞人駕駛皆無罪定讞。圖為南韓最高法院。（圖擷自韓國大法院官網）

    南韓女大生搭乘計程車時以為遭到綁架，竟在路上跳車遭另輛汽車撞擊身亡，運將和撞人駕駛皆無罪定讞。圖為南韓最高法院。（圖擷自韓國大法院官網）

    2025/02/18 16:39

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓2022年3月發生離奇案件，1名女大學生搭乘計程車時以為遭到綁架，竟在路上跳車並遭另輛汽車撞擊身亡，大法院（最高法院）如今宣判運將和撞死女學生的駕駛無罪定讞。

    《韓聯社》報導，女大生於事發當天晚間8時50分許，在慶尚北道浦項站外搭上計程車，告知運將把她載到大學宿舍。不過，小黃司機聽錯了學校，並且說出錯誤的校名向女大生確認，她當時沒有更正。

    運將就這樣把女學生載往錯誤的學校宿舍，女大生路上發覺狀況不對，以為自己被綁架了，竟自行打開車門跳出，旋即被另輛汽車撞死。檢方依照《交通事故處理特例法》的過失致死罪嫌起訴運將、撞人司機，一、二審乃至最高法院都認為無罪。

    二審法官指出，小黃司機當時是在道路上正常駕駛，不可能預知死者會在時速80多公里的情況下突然跳車，至於撞人駕駛也無法預測前車會有人跳下，而且周圍沒有路燈又是夜間，很難看到女大生的身影，最高法院認為原判合理，駁回檢方上訴。

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