深圳地鐵故障20分鐘！受困乘客險窒息急破窗

中國深圳地鐵11號線昨日上午發生列車故障，多名乘客長時間困在車廂內險些窒息。（本報合成，擷取自微博）

2025/02/18 17:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳地鐵11號線連接市區及寶安國際機場，是許多人的通勤路線。不過，昨（17）日上午8時許卻發生故障，導致列車無法正常運行，車廂內乘客受困長達20分鐘，甚至因空氣不流通，有人試圖破窗透氣。

綜合中媒報導，事發當時正值上班尖峰時段，列車緊急停在崗廈北站，不僅整個整個地鐵站被人潮塞滿，列車車門甚至遲遲無法打開，導致車廂內部空氣變得悶熱不透氣，許多乘客紛紛感到不適，甚至有人試圖破窗。所幸地鐵工作人員強行開門，才讓乘客順利脫困。

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目擊乘客指出，事發地點疑似是車公廟站往機場方向，當時最前面一節車廂的乘客全都向後跑，現場一片混亂，甚至聞到燒焦味，並發現前方擺放一堆滅火器。

深圳地鐵事後陸續發布3則公告。首則公告表示，受設備故障影響，地鐵11號線碧海灣站往崗廈北站方向發生列車延誤，預計影響時間超過5分鐘。請有需要的乘客改搭其他交通工具。

第二則公告則說，受設備故障影響，目前地鐵11號線後海站至福田站暫停運營，改為「華強南站至福田站」和「碧頭站至後海站」區間運行。最後於上午9時47分宣布，地鐵11號線故障已修復，11號線恢復全線正常運行。然而，深圳地鐵並未具體說明故障原因，僅表示是「設備問題」。

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