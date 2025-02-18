補教版內線交易？ 韓國249名教師賣考題進帳逾5億

審計署發現，補習班業者透過人脈或學術關係接觸具備出題能力的教師，雙方以口頭協議方式商定試題類型及難度等級的單價。（歐新社）

2025/02/18 16:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國審計署最新調查揭露，過去6年間，共有249名公私立學校教職員工向補習班販售模擬考試題，獲利高達212億9000萬韓元（約新台幣5.3億元），換算下來，每人平均進帳8500萬韓元（約新台幣210萬元）。

綜合韓媒報導，審計署發現，補習班業者透過人脈或學術關係接觸具備出題能力的教師，雙方以口頭協議方式商定試題類型及難度等級的單價。隨著業者與教師建立「一對一」或組織化的合作關係，交易規模逐漸擴大，甚至有教師加入補習班內部的試題製作團隊擔任隊長，或組成專門的試題供應組織。

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該案涉及的科目涵蓋科學、數學、社會、英語及國語等，且交易金額的93.4%集中在首爾及京畿道，特別是補習班雲集的大峙洞與木洞。

調查更揭露部分教師涉嫌洩露未出版的EBS教材檔案，甚至有人將販售的考題直接用於校內考試。此外，即便曾參與這類不正當交易，仍有教師受聘為大學修學能力測驗（CSAT）的出題委員，此舉已違反國家公務員法與《禁止不正當請託法》。

對於CSAT考試中惡名昭彰的「킬러문항」（殺手題），審計署報告指出，韓國教育課程評價院在出題過程中，竟出現由現職教師組成的審查委員全體答錯的數學題，部分題目甚至需要30分鐘以上才能解出，而考生的正確率僅2%至3%。

審計署已要求對29名違規情節嚴重的教職員進行懲戒處分，其餘220人則交由教育部與各市道教育廳協商後採取適當措施。教育部長則承諾將推動制度改革，以杜絕類似事件再次發生。

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