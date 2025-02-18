日本因應「台灣有事」 福岡縣政府發布沖繩12萬人避難計畫
福岡縣政府近日發表一份撤離計畫，若發生「台灣有事」的緊急狀況，預計讓12萬名隸屬沖繩縣的各離島居民、各國觀光客，遷移到福岡各地避難。（圖擷取自社群平台「X」）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本前總理安倍晉三曾提出「台灣有事，日本有事」的示警，表明台灣安全牽動日本國安與區域穩定，促使日本政府積極加強西南諸島防衛，也讓日本各縣起草因應方案。福岡縣政府近日發表一份撤離計畫，若發生「台灣有事」的緊急狀況，預計讓12萬名隸屬沖繩縣的各離島居民、各國觀光客，遷移到福岡各地避難。
綜合日媒報導，根據福岡縣政府昨（17）日公布避難計畫，福岡縣屆時會接納隸屬沖繩縣的各離島居民，包含石垣島、宮古島在內。其中，福岡市將收容石垣市約2萬7014人，北九州市1萬2252人；其餘將由久留米市（2466人）、大牟田市（1471人）、飯塚市（1709人）、朝倉市（1404人）和田川市（1081人）負責安置。
請繼續往下閱讀...
計畫指出，屆時各市將設立「避難聯絡所」以進行登記和身分確認，避難居民將通過福岡機場或鹿兒島機場，搭乘新幹線或包車前往聯絡所，再轉移到住宿地點。另外，避難初期1個月內，福岡縣政府將會安排避難民眾住在飯店或旅館，倘若人數過多、逗留時間較長，則會使用公營住宅或民間租賃住宅來安置。
然而，福岡縣平均住宿費（僅房間）為1萬2000日元（約台幣2632元），但《災難救濟法》規定包括三餐的標準金額僅為有7000日元（約台幣1535元），導致住宿業界出現一些不願意提供所有房間的聲音。對此，福岡縣防災計畫課表示，希望「向國家政府提議提高標準金額」。
報導指出，福岡縣政府的這項計畫還會向中央討論，以進行最終調整，並在3月底公布。此外，從今年4月起，福岡縣政府將進一步研究6個月以上的避難情況，制定「接納基本要領」。
【台湾有事の避難 福岡県内7市で約4万7000人受け入れ案 沖縄の先島諸島から大牟田・飯塚・田川・朝倉各市でも】— 福岡TNCニュース／記者のチカラ【公式】 （@TNC8chnews） February 18, 2025
いわゆる台湾有事を念頭に福岡県は17日、沖縄の先島諸島から住民約4万7000人を福岡市や北九州市など県内7市で受け入れる初期計画案の概要を…
続きは↓https://t.co/HtL4UUKeVf
中国が台湾に侵攻する際の所謂— ローンイマイ 個人投資家 ブロガー@株式 （@loanimai3） February 18, 2025
台湾有事の避難
国は沖縄県の先島諸島から九州・山口の8県に住民など約12万人を避難させる計画
うち福岡県には石垣島と宮古島から4万7000人を受け入れる初期計画案の概要を公表
県は今後も国と協議を続け、ホテルや旅館の借り上げ額や食事の具体的な内容を決める予定 https://t.co/6k0XSHCv3I pic.twitter.com/8IZlugskqZ
#台湾有事#避難計画— 宮崎 理香 （@Goq48736） February 18, 2025
いわゆる「台湾有事」を念頭に、政府が策定を進めている沖縄県の先島諸島の住民の避難計画について、福岡県は、避難当初１か月の流れや収容施設の確保の考え方などを盛り込んだ初期的な計画案の概要を公表しました。 https://t.co/24oKPAmEey pic.twitter.com/8ezfr0JG5t