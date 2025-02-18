日本因應「台灣有事」 福岡縣政府發布沖繩12萬人避難計畫

福岡縣政府近日發表一份撤離計畫，若發生「台灣有事」的緊急狀況，預計讓12萬名隸屬沖繩縣的各離島居民、各國觀光客，遷移到福岡各地避難。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/02/18 15:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本前總理安倍晉三曾提出「台灣有事，日本有事」的示警，表明台灣安全牽動日本國安與區域穩定，促使日本政府積極加強西南諸島防衛，也讓日本各縣起草因應方案。福岡縣政府近日發表一份撤離計畫，若發生「台灣有事」的緊急狀況，預計讓12萬名隸屬沖繩縣的各離島居民、各國觀光客，遷移到福岡各地避難。

綜合日媒報導，根據福岡縣政府昨（17）日公布避難計畫，福岡縣屆時會接納隸屬沖繩縣的各離島居民，包含石垣島、宮古島在內。其中，福岡市將收容石垣市約2萬7014人，北九州市1萬2252人；其餘將由久留米市（2466人）、大牟田市（1471人）、飯塚市（1709人）、朝倉市（1404人）和田川市（1081人）負責安置。

請繼續往下閱讀...

計畫指出，屆時各市將設立「避難聯絡所」以進行登記和身分確認，避難居民將通過福岡機場或鹿兒島機場，搭乘新幹線或包車前往聯絡所，再轉移到住宿地點。另外，避難初期1個月內，福岡縣政府將會安排避難民眾住在飯店或旅館，倘若人數過多、逗留時間較長，則會使用公營住宅或民間租賃住宅來安置。

然而，福岡縣平均住宿費（僅房間）為1萬2000日元（約台幣2632元），但《災難救濟法》規定包括三餐的標準金額僅為有7000日元（約台幣1535元），導致住宿業界出現一些不願意提供所有房間的聲音。對此，福岡縣防災計畫課表示，希望「向國家政府提議提高標準金額」。

報導指出，福岡縣政府的這項計畫還會向中央討論，以進行最終調整，並在3月底公布。此外，從今年4月起，福岡縣政府將進一步研究6個月以上的避難情況，制定「接納基本要領」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法