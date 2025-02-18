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    日女聲優泳裝寫真攝影師疑起生理反應入鏡 網笑：代表這本很頂

    聲優久保田未夢拍泳裝寫真集，卻有網友發現男攝影師疑似起生理反應。（圖擷自X＠inrmm_x）

    聲優久保田未夢拍泳裝寫真集，卻有網友發現男攝影師疑似起生理反應。（圖擷自X＠inrmm_x）

    2025/02/18 14:50

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾替許多經典日本動漫作品配音的日本女性聲優久保田未夢，日前推出個人寫真集，有日本網友表示，買回家後，在看製作花絮DVD時發現，發現男攝影師在拍攝過程中疑起生理反應，引發討論。

    現年30歲的久保田未夢出道多年，替許多經典日本動漫作品配音，代表作有《LoveLive!虹咲學園》 、《邪神與廚二病少女》 、《精靈小姐瘦不了》等，近日推出個人寫真集，有日本網友表示，花絮DVD的片段內，疑似發現男攝影師在拍攝久保田未夢時，正面有凸起狀況，疑似出現生理反應的畫面，讓他心情有點複雜。

    不過許多網友則紛紛表示：「代表這本寫真很頂」、「如果攝影師這麼近看都沒反應，那這本寫真也不用買了」、「現場攝影師都扛不住的色，我買了」、「這情有可原阿 」；不過也有人認為「感覺是皺摺 」、「口袋放手機吧」，更有人吐槽「我比較驚訝有人看花絮的注意力是在工作人員的褲襠上」。

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