OnlyFans網紅情人節開天價當「出租女友」 警方怒抓軟禁

土耳其OnlyFans成人明星塔金因在情人節前夕於社群平台X發布「有償約會」廣告，遭警方以「提供猥褻服務」為由逮捕。（圖翻攝自X/@mervetasskin）

2025/02/18 15:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其OnlyFans成人明星塔金（Merve Taskin）因在情人節前夕於社群平台X（前Twitter）發布「有償約會」廣告，遭警方以「提供猥褻服務」為由逮捕。她原本計劃以40萬土耳其里拉（約新台幣36萬）價格，在情人節當天擔任單身人士的「女友」，並共進浪漫晚餐。

綜合外媒報導，塔金在貼文中強調自己健談、外貌出眾，在土耳其具有知名度，還自誇比一般人想像更聰明，並擁有「優秀的操縱技巧、激勵能力和謙遜等特質」。此廣告引發關注後，伊斯坦堡檢察官迅速下令拘留她，警方於2月14日情人節當天將其逮捕，並沒收她的手機及社群帳號。

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據塔金描述，她被關押在一間「寒冷、不通風且不衛生」的拘留室，隨後被帶往法院接受檢察官訊問。檢察官最終要求逮捕她，但法院裁定改為軟禁，目前案件仍在進一步調查中。

這並非塔金首次因社群媒體內容惹上官司。2020年，她曾因在Instagram上發布阿姆斯特丹性博物館的照片而被控猥褻罪，伊斯坦堡第20刑事初審法院最初判處她5個月監禁，但2023年1月法院改判無罪。

塔金在社群媒體上表達對這次逮捕的震驚，並分享她在拘留室的遭遇，網友則對此事件議論紛紛，有人質疑當局過度反應，也有人認為她的行為已涉及法律紅線。

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