天上掉下來的......馬來西亞傘兵訓練被吹偏 降落撞倒機車騎士

馬來西亞一名軍人在進行降落傘訓練時，被強風吹偏降落區，撞倒一名機車騎士。（影片截圖）

2025/02/18 14:42

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名軍人近日在進行降落傘訓練時，疑被強風吹襲，無法控制降落傘，而掉落在軍營外一處清真寺前的道路上，並撞倒一名行駛中的機車騎士。該名軍人受輕傷，騎士沒受傷。

馬來西亞《中國報》 報導，事發於上週六（15日）馬六甲郊區丹絨比達拉一帶，相關影片在網路上流傳。

據報導，馬來西亞皇家陸軍發文告指出，有關軍人今年29歲，來自皇家馬來士兵團第18營，當時正在進行2025年第一次「鷹雨燕自由訓練」系列訓練​​。

文告表示，有6名軍人接受訓練，該名軍人排第3位出發，他在最後降落區準備降落時，忽然被強風吹襲，導致降落傘被吹偏離降落區。

該名軍人在緊急降落時正好撞擊一名機車騎士。隨後，軍營救援隊趕到現場救援。

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