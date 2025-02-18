美國施工大樓突然倒塌 瓦礫磚塊掉落壓壞街上汽車畫面曝

美國麻薩諸塞當地一棟正在施工大樓，當地時間16日因不明原因突然倒塌，周邊汽車被掉落瓦礫磚塊掩埋，所幸該棟建築物清空無人受傷。（圖擷自「Brookline MA Police Department」臉書粉專）

2025/02/18 16:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞州當地一棟施工大樓，當地時間16日因不明原因突然倒塌，周邊汽車被掉落瓦礫磚塊掩埋，所幸該棟建築物清空無人受傷，影像曝光引外界矚目。

綜合外媒報導，麻州布魯克萊恩警察局當地時間16日上午9時30分左右接獲通報，弗農街50號一棟建建築突然倒塌，警消人員趕赴現場發現該棟建築頂部2層已經倒塌，公開影像可見，建築物突然倒地，瓦礫磚塊砸在街道上，相當嚇人。

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布魯克萊恩警察局指出，所幸坍塌發生當下該棟建築正在施工且空置，無人員傷亡，目前推測可能是正在施工大樓上面堆積厚厚的雪所致，正在調查詳細倒塌原因。

WOW! Surveillance video captures the moment a building collapses in Brookline today. Luckily no one was hurt!



Story coming up tonight on @boston25 pic.twitter.com/L9d43ifHK5 — Litsa Pappas （@LitsaPappas） February 17, 2025

美國麻薩諸塞當地一棟正在施工大樓，當地時間16日因不明原因突然倒塌。（圖擷自「Brookline MA Police Department」臉書粉專）

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