美國施工大樓突然倒塌 瓦礫磚塊掉落壓壞街上汽車畫面曝

2025/02/18 16:41

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國麻薩諸塞州當地一棟施工大樓,當地時間16日因不明原因突然倒塌,周邊汽車被掉落瓦礫磚塊掩埋,所幸該棟建築物清空無人受傷,影像曝光引外界矚目。

綜合外媒報導,麻州布魯克萊恩警察局當地時間16日上午9時30分左右接獲通報,弗農街50號一棟建建築突然倒塌,警消人員趕赴現場發現該棟建築頂部2層已經倒塌,公開影像可見,建築物突然倒地,瓦礫磚塊砸在街道上,相當嚇人。

布魯克萊恩警察局指出,所幸坍塌發生當下該棟建築正在施工且空置,無人員傷亡,目前推測可能是正在施工大樓上面堆積厚厚的雪所致,正在調查詳細倒塌原因。

WOW! Surveillance video captures the moment a building collapses in Brookline today. Luckily no one was hurt!



Story coming up tonight on @boston25 pic.twitter.com/L9d43ifHK5