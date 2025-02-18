1950年代空服員聘用標準曝光 網笑：像是Tinder個人資料

一份來自1954年「芝加哥南方航空」的空服員資格清單，近日在網路上重新引發關注。（圖翻攝自X）

2025/02/18 15:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一份來自1954年「芝加哥南方航空」（Chicago and Southern Air Lines）的空服員資格清單，近日在網路上重新引發關注，該文件詳細列出了當時航空公司對空服員的聘用標準，其中大多數要求都集中於外貌特徵，讓人不禁聯想到「交友軟體」上的篩選條件。

綜合外媒報導，根據這份清單，理想的空服員候選人必須是年齡介於22至28歲之間的單身女性，體重大約在100至120磅（45至54公斤）之間，身高限制在5呎2吋至5呎5吋（157至165公分）。此外，候選人還需擁有修長的腿、自然髮色、整齊的牙齒、漂亮的手和乾淨的皮膚。個性方面，則要求具備良好的儀態、能言善道、脾氣溫和，並且「願意且渴望取悅他人」。

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與現代的空服員不同，1950年代的空服員並未接受大量專業訓練，更多的是奢華和宏偉的象徵。當時的機艙服務員大多為年輕且吸引人的女性，穿著制服為旅客服務。更具爭議的是，空服員必須保持單身，且明確規定她們不能結婚。

這份清單在網上引發了熱烈討論，許多網友指出，這些要求幾乎完全忽略了空服員所需的專業技能和知識。有網友調侃道：「啊，航空業的黃金時代，你需要的是一份模特合約」、「安全？不重要。修長的腿？絕對必要。想像一下，因為你的頭髮不夠『自然』而被拒絕。」、「看起來好像Tinder個人資料」，有的甚至嘲笑道：「4年大學學位？笑死了」。

相比之下，2025年空服員的招募標準已經完全不同，航空公司更重視專業資格而非外貌，並要求應徵者具備至少高中文憑，部分公司甚至要求大學學位或相關證照。此外，應徵者還需通過體檢、背景調查及完成航空培訓課程。

與現代的空服員不同，1950年代的空服員並未接受大量專業訓練，更多的是奢華和宏偉的象徵。（圖翻攝自X）

根據這份清單，理想的空服員候選人必須是年齡介於22至28歲之間的單身女性，體重大約在100至120磅（45至54公斤）之間，身高限制在5呎2吋至5呎5吋（157至165公分）。（圖翻攝自reddit）

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