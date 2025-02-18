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    川普要求GDP 5％國防支出 北約秘書長：歐洲須加把勁

    北約秘書長呂特認為美國要求合理，歐洲國防開支需提升。（法新社）

    北約秘書長呂特認為美國要求合理，歐洲國防開支需提升。（法新社）

    2025/02/18 14:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）17日表示，為回應美國總統川普提高國防支出至GDP 5%的要求，北約歐洲成員國已同意加強國防投資，但目前的力度仍遠遠不足。

    「相較川普總統上任前，北約歐洲成員國的國防支出已增加7000億美元（約新台幣2.3兆元），但這絕對不夠，我們必須投入更多資源。」呂特在接受美國福斯新聞（Fox News）節目《The Story》專訪時強調。

    這位前荷蘭總理指出，儘管美國是北約最重要的盟邦，但歐洲國家確實應該加強國防投資，「這不僅攸關我們自身的防衛能力，更是為了在國防支出上與美國取得公平的平衡。」

    此番談話適逢美俄即將在沙烏地阿拉伯展開烏克蘭戰爭和談之際。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前表態，指烏克蘭加入北約並非談判可能方案，且美軍不會進駐烏克蘭，安全保障將由「歐洲及非歐洲部隊」維持。此番言論引發歐洲各國高度關注，批評者認為美方過早放棄關鍵籌碼。

    針對外界質疑川普對俄羅斯總統普廷採取綏靖政策，呂特予以否認。他表示，「美國總統此舉是為了終結戰爭。整個進程正在展開，歐洲各國雖起初感到不安，但現在已積極投入其中。」

    呂特強調，若美軍最終不在烏克蘭駐軍，歐洲各國正研擬替代方案，以建立「可信的嚇阻」機制，防止俄羅斯進一步侵犯烏克蘭領土，確保和平協議能夠長期維持。

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