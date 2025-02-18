家人財產被充公 前香港議員許智峯批「港共法庭」荒謬政治報復

前香港立法會議員許智峯。（歐新社）

2025/02/18 12:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕流亡海外的前香港立法會議員許智峯17日稱，香港法庭下令沒收他與妻子和母親在香港的財產；他痛批「港共法庭的荒謬充公財產命令」侵犯人權，是「政治報復」，旨在打擊仍在為香港民主與自由發聲的人。

《美國之音》報導，香港政府在去年聖誕節前夕引用《維護國家安全條例》（俗稱「第23條」），將7名被香港警方懸紅通緝的海外倡議者列為指明危害國家安全罪行的潛逃者，當中包括前立法會議員許智峯，香港政府向原訟法庭提出沒收令申請。

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香港高等法院17日以非公開形式聆訊處理沒收令，由《國安法》指定法官陳慶偉處理，並頒令沒收資產，涉款80多萬港幣（約新台幣340萬元）。

許智峯在臉書發文反駁，稱那些資產除了他、他太太、母親在香港的財產外，也包括一筆他作為民事案件提告人存放於律師樓的款項。

許智峯說：「這項充公令荒謬絕倫，是不折不扣的侵犯人權行為，旨在打擊仍在為香港民主與自由發聲的人，並對我持續在國際上倡議對港政策的工作進行政治報復。」

許智峯寫道：「港共政權一開始指控我挪用眾籌款項及洗黑錢，但調查後發現眾籌資金原封不動存放於律師樓，結果立刻改口，硬說我是『危害國安而得益』。事實證明，所有指控不過是隨意捏造，標準隨時變更，純粹是政治打壓。」

許智峯指，香港政府多年來指控「我們爭取民主自由的人『收外國政府金錢』，但經過4年調查，一毫子外國金錢都查不出，完全證明這些說法是子虛烏有。然而，在沒有任何證據的情況下，竟隨意充公我太太和母親的私有財產，及律師樓的訴訟款項，卑鄙至極。」

他說：「最後唯有憑空估計我的Patreon（網上收費平台）收入最高可達1200萬港幣，便判定我應被充公80多萬港幣，這種荒謬邏輯，港共法庭卻欣然接受，令人啼笑皆非。」

報導引述美國喬治城大學（Georgetown University）亞洲法中心香港法學者黎恩灝說，威權政體和面臨民主倒退的國家都是用打擊異見人士或人權倡議者的經濟收入，來阻止他們的工作，這種做法越來越常見，香港也不例外。

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