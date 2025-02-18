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    中國四川山崩確認10人罹難 國務院副總理劉國中赴災區督軍

    中國四川省本月8日發生山崩，已確認10人罹難，另有19人下落不明。（圖擷自新華社）

    中國四川省本月8日發生山崩，已確認10人罹難，另有19人下落不明。（圖擷自新華社）

    2025/02/18 14:08

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省宜賓市筠連縣本月8日發生山崩，截至目前已確認10人罹難，另有19人下落不明。中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中則親赴災區現場，指導救援相關工作。

    中國官媒《中新社》17日引述四川宜賓筠連縣「2‧8山崩（山崩）緊急救援指揮部」說法稱，截至17日中午12時，山崩災害共造成10人遇難、2人受傷、19人失聯，10幢房屋遭掩埋，逾100公頃農作物被毀。

    筠連縣沐愛鎮金坪村2月8日上午11時50分左右突然山崩。災害發生後，中國人民解放軍、武警、消防救援、綜合緊急、公安、交通、醫療等各類救援單位3000餘人，隨即運用搜救犬、無人機、生命探測器、大型工程機械等設備迅速投入救援工作。

    目前，中國官方已轉移並安置災區周遭民眾139戶，共767人。筠連縣並同步啟動災後重建工作，「正全力恢復受災民眾正常生產生活秩序。」

    中國國家主席習近平8日在事件發生後指示，「要千方百計搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，並妥善做好善後等工作。」

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