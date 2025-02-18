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    注意！韓男在酷澎買到維生素假貨 服用後肝指數翻倍

    南韓消費者在酷澎上買到維生素B假貨，服用後造成肝指數翻倍。（路透）

    南韓消費者在酷澎上買到維生素B假貨，服用後造成肝指數翻倍。（路透）

    2025/02/18 11:43

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕電商酷澎（Coupang）在台灣有不少民眾使用，不過，南韓1名56歲李姓男子，2個月前在酷澎上購買美國知名的維生素B補充劑，服用後竟出現肝指數翻倍的情況，酷澎對此強調已永久停止販售假貨的賣家銷售。

    《MBC》報導，李男透露，他當時看到這款維生素B正在特價中，只要原價的一半，買回來後確認藥瓶包裝、成分表都和正品相同，但打開來時發現和過去吃的不一樣，原版的顏色是杏黃色，這次買的卻是白色且個頭比較小。

    李男說，他母親曾因為顏色不同感到擔憂，但自己覺得可能是接觸空氣後就變色了，因此仍然照常服用。不過，在吃了1個月左右，李男感到自己的身體越來越差，1月27日去檢查肝指數時，竟然比上次的檢測結果多出1倍。

    李男表示，由於自己有自體免疫性疾病，每個月都會測量肝指數，這是他首次測出那麼高的數值。經過醫師的建議後，他停止服用在酷澎買的維生素B，目前肝指數已順利下降。

    李男前往賣家的地址查看時，發現對方大門緊閉，門口外還堆著退貨回來的包裹。酷澎指出，公司在得知此事後已永久停止這名賣家販售，並向李男退回款項，之後將提出改善措施，避免類似狀況再度出現。

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