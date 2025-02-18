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    被誤認成巴勒斯坦人 2以色列遊客在佛州被槍擊

    美國男子在路上將兩名以色列遊客誤認為巴勒斯坦人，對其連開多槍，事後面臨兩項謀殺未遂指控。圖為邁阿密海灘市街景。（法新社）

    美國男子在路上將兩名以色列遊客誤認為巴勒斯坦人，對其連開多槍，事後面臨兩項謀殺未遂指控。圖為邁阿密海灘市街景。（法新社）

    2025/02/18 11:35

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於美國佛州的邁阿密海灘市（Miami Beach）15日發生以色列遊客遭槍擊事件，警方表示，犯案的27歲男子布拉夫曼（Mordechai Brafman）對以國遊客的車子連開17槍，並在審訊時供稱「他看到兩名巴勒斯坦人」，布拉夫曼17日被指控兩項謀殺未遂罪。

    綜合外媒報導，布拉夫曼16日被捕，17日面臨2項謀殺未遂重罪指控。布拉夫曼接受警方偵訊時表示，他在邁阿密海灘市開車時，看到兩個他認為是巴勒斯坦人的人，因此他停車朝他們開槍，並聲稱「開槍打死他們」。

    警方表示，布拉夫曼朝受害者的座車連開17槍，造成乘客和一名乘客受傷，一人左肩中彈、一人左臂前方被子彈擦傷，且兩名受害者並非是布拉夫曼聲稱的「巴勒斯坦人」，而是以色列遊客。受害者雷瓦（Ari Revay）表示，當時他和兒子在車子裡，一名陌生男子搖下車窗後就朝他們連開多槍。

    穆斯林人權組織美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）佛州分會呼籲，應該對布拉夫曼提起仇恨犯罪訴訟，原因在於布拉夫曼對警方的陳述表明他的反巴勒斯坦動機。人權團體表示，自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）在2023年10月7日突襲以色列以來，美國國內的反穆斯林、反巴勒斯坦和反猶太仇恨情緒均有所上升。

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