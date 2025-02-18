AI、純素與暴力陰謀：激進組織領袖被捕 美加展開跨國調查

激進團體「Zizians」的領導人拉索塔（左）與其成員扎伊克（右）於2月16日下午在馬里蘭州遭警方逮捕，並面臨多項刑事指控。（圖翻攝自X/@MattHolderman1）

2025/02/18 11:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕激進團體「Zizians」的領導人拉索塔（Jack LaSota，34歲）與其成員扎伊克（Michelle Zajko，33歲）於2月16日下午在馬里蘭州遭警方逮捕，並面臨多項刑事指控，包括非法入侵、妨礙執法、阻撓公務以及在車內持有槍械等罪名。扎伊克另被加控拒捕及隨身攜帶手槍罪。

根據外媒報導，「Zizians」是一個極端組織，其理念結合人工智慧理論、倫理推理及純素主義。該團體被指與多起暴力案件有關，其中包括1月在美加邊境發生的美國邊境巡邏隊特工大衛·馬蘭德（David Maland）謀殺案，以及佛蒙特州、賓夕法尼亞州與加利福尼亞州的五起兇殺案。

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檢方指出，扎伊克與賓夕法尼亞州的雙重謀殺案及加利福尼亞州的另一宗謀殺案存在關聯。調查顯示，扎伊克於2024年2月在佛蒙特州購買了兩把手槍，這些武器後來被用於Maland謀殺案。

在該起案件中，德國公民鮑克霍特（Felix Bauckholt）與華盛頓大學學生楊布魯特（Teresa Youngblut）涉嫌於1月20日在加拿大-佛蒙特邊境的一次交通攔檢中開槍射殺Maland。

拉索塔在網上以「Ziz」為名發表極端言論，其部落格內容充斥黑暗與暴力傾向。她自稱為跨性別女性，頻繁攻擊包括理性主義團體在內的所謂敵對勢力。在被捕前，拉索塔因多次缺席法庭聆訊，已被兩個州發出逮捕令。

目前，美加執法部門已展開跨國調查，以釐清「Zizians」組織與這些暴力犯罪的具體關聯。

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