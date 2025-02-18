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    英王查爾斯三世關心移英港人 寄語香港人「要堅強」

    英王查爾斯三世上週造訪米德斯堡市，向當地民眾揮手致意。（法新社）

    英王查爾斯三世上週造訪米德斯堡市，向當地民眾揮手致意。（法新社）

    2025/02/18 10:54

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英王查爾斯三世（King Charles III）近日造訪英國東北部米德斯堡市（Middlesbrough），會見當地多個組織代表，包括一名移民英國的香港人。期間，查爾斯三世關心香港人在英國的生活情況，又勉勵香港人要「stay strong（堅強）」。

    《自由亞洲電台》報導，Cyrena是唯一獲邀出席的香港人代表，以移英港人組織董事的身份參與活動。她表示，皇室團隊事前曾提醒她，不能主動和國王握手，也不可和國王自拍。不過國王卻主動大力的握住她的手，全程笑容滿臉。

    據報導，Cyrena說：「我原先幻想他（英王）會高高在上，但看到國王時卻發現，原來他很友善，主動和我握了幾次手，而且真心、很有興趣地聽我們解釋我們的地區工作。本來看到國王是有點緊張的，但他隨和風趣，而且笑點很低。和他聊天時，他經常大笑，所以整個對話過程也很輕鬆。」

    Cyrena表示，國王一聽到她是香港人，就很好奇的問她各種問題，看著她雙眼，耐心聆聽。在約10分鐘的會面過程中，國王問到她的個人狀況，也關心其他移英港人的生活。

    她並提到，查爾斯三世還提起自己曾在1997年到香港出席主權移交儀式，他形容就像「昨日發生一樣」，希望有一天可以重回香港。

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