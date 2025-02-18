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    3000萬年前的「森林之王」！埃及出土罕見肉食獸完整頭骨

    畫家筆下「巴斯泰特齒獸」（Bastetodon）可能的外貌。（圖：The American University in Cairo）

    畫家筆下「巴斯泰特齒獸」（Bastetodon）可能的外貌。（圖：The American University in Cairo）

    2025/02/18 10:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕考古學家在埃及沙漠有重大發現！一具距今約3000萬年、近乎完整的古代肉食獸頭骨出土，讓研究人員得以一窺這群滅絕「食物鏈霸主」的真實面貌。這種名為「鬣齒獸」（Hyaenodonta）的生物，兼具貓科利齒與犬科體型，曾是史前最強大的掠食者。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，這具珍貴化石出土於埃及西部沙漠的法尤姆窪地（Fayum Depression），是非洲迄今發現最完整的鬣齒獸亞科（Hyainailourinae）頭骨。研究刊登於《脊椎動物古生物學期刊》（Journal of Vertebrate Paleontology）。

    埃及曼蘇拉大學古生物中心博士生阿爾阿什卡爾（Shorouq Al-Ashqar）表示，團隊將這個新物種命名為「巴斯泰特齒獸」（Bastetodon syrtos），以向古埃及貓首女神巴斯泰特（Bastet）致敬。這種豹形生物因短吻部與利刃般的牙齒，具備極強咬合力。

    3000萬年前的漸新世時期（Oligocene Epoch），法尤姆窪地是片茂密熱帶雨林。巴斯泰特齒獸作為頂級掠食者，獵食早期靈長類埃及古猿（Aegyptopithecus）、河馬與大象等。

    美國杜克大學自然史博物館（Duke Lemur Center Museum）化石館長伯斯（Matthew Borths）博士形容：「牠們像壯碩的狼獾或比特犬，有龐大的頭部和發達肌肉。」

    這項發現揭示了關鍵的氣候變遷期。約3400萬年前的始新世-漸新世交界期（Eocene-Oligocene boundary），全球降溫導致大規模物種滅絕。研究人員還發現另一大型鬣齒獸「賽克邁特獸」（Sekhmetops），證實兩者同屬非洲起源的類群。

    美國科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder）人類學教授史蒂文斯（Nancy Stevens）博士指出：「如此完整的標本極為罕見，保存了牙齒與精緻的頭骨結構。」

    奧地利維也納大學古生物學家帕夫（Cathrin Pfaff）博士認為，這個發現為解開鬣齒獸滅絕之謎提供新線索。「牠們的滅絕展現了氣候變遷、生存競爭和獵物變化對肉食動物的影響。最終被貓科和犬科取代，可能與其高度特化的齒列有關。」

    在埃及發現的「巴斯泰特齒獸」（Bastetodon）近乎完整的頭骨化石，距今約3000萬年，揭示了新的鬣齒獸物種。（圖：The American University in Cairo）

    在埃及發現的「巴斯泰特齒獸」（Bastetodon）近乎完整的頭骨化石，距今約3000萬年，揭示了新的鬣齒獸物種。（圖：The American University in Cairo）

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