逃難影片曝！ 達美航空客機180度翻覆 乘客像「蝙蝠倒掛機艙」

達美航空4819航班乘客寇科夫（Pete Koukov）拍下逃離客機殘骸及獲救的過程。（本報合成，擷取自@eggxit/Instagram）

2025/02/18 11:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國達美航空4819航班在台灣時間今日凌晨降落加拿大多倫多皮爾遜國際機場（Toronto-Pearson International Airport）時發生翻覆事故，造成機上80人當中至少18人受傷。一名乘客憶起當時逃難過程，稱所有人宛如蝙蝠吊掛在180度翻覆的機艙內。

綜合外媒報導，失事航班是從美國明尼阿波利斯（Minneapolis）飛往加拿大多倫多，機型為龐巴迪CRJ-900LR，機上共有76名乘客及4名機組人員。當地時間17日下午2點45分降落多倫多皮爾遜國際機場時，沒想到因不明原因在跑道上側翻，機身呈現180度翻轉。

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一名乘客尼爾森（John Nelson）表示，飛行過程中並無異常，但降落時的撞擊力道極為猛烈，隨後飛機開始橫向滑行，他甚至目睹左側機身噴出巨大火球，機艙內瀰漫著燃油氣味。

尼爾森指出，當飛機停下時，機內一片混亂，許多人尖叫要逃脫。當時，他與鄰座乘客倒掛著，解開安全帶後墜落在機艙天花板，接著從第10排、機翼前方的位置直奔出口逃生。

另名乘客寇科夫（Pete Koukov）則形容，「我們撞擊地面後是側著的，大家像蝙蝠一樣倒吊著」他慶幸自己能夠順利解開安全帶，成功逃出甚至與前來接機的親友團聚。事後，他也在社群媒體分享爬出飛機殘骸的影片，心有餘悸地說「今天活著的感覺很酷」。

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