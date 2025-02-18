紐約政壇地震！市長挨批倒戈川普 副市長、檢察官辭職

紐約市長亞當斯因與川普政府司法部達成協議撤銷腐敗案件，引發連串政治風波。（路透）

2025/02/18 11:06

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨籍紐約市長亞當斯（Eric Adams）因與司法部達成協議，撤銷貪污案，引發連串政治風波，不僅多名檢察官及市府高層集體辭職，外界也爆發要求亞當斯下台或發動罷免的聲浪。

綜合外媒報導，多名檢察官不滿司法部干預，包括紐約南區聯邦檢察官辦公室的代理美國檢察官薩順（Danielle Sassoon）、首席檢察官斯科滕（Hagan Scotten）都辭職。薩順在辭職信中指控，亞當斯為換取撤案，同意在移民政策上配合川普政府。她同時披露，聯邦政府準備對亞當斯提出新的起訴，罪名包括銷毀證據及指使他人向聯邦調查局作假證。

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此外，紐約市第一副市長斯普林格（Maria Torres-Springer）等4位副市長也集體請辭，他們在聯合聲明中表示，辭職決定源於「過去幾週發生的非同尋常事件」以及「對紐約市民和家人的誓言」。

多個倡議團體、議員和政黨領袖在市政廳外集會，要求亞當斯辭職，或呼籲紐約州長侯可（Kathy Hochul）將其免職。市公益維護官認為亞當斯已無法繼續治理紐約市。聯邦眾議員托雷斯（Ritchie Torres）更直指亞當斯為「維希民主黨人」（Vichy Democrats，諷刺如當年與納粹合作的維希法國），批評他允許紐約市被極右政府佔領，稱其已成「殭屍市長」。

紐約市首席金融監督官蘭德（Brad Lander）已致信亞當斯，要求其提出應急計劃，說明如何在領導真空下管理這個美國最大城市。若亞當斯無法提出計畫，可能因「無能力執政」而面臨由5人組成的「無能力委員會」審查，該委員會有權將市長免職。

此政治風暴也嚴重影響亞當斯的政治前途。多位民主黨成員質疑他能否在黨內立足，紐約州前州長古莫（Andrew Cuomo）可能投入市長選戰更加劇了形勢。由於紐約市採用排序複選制投票，亞當斯若要連任需獲得廣泛選民支持。其他市長候選人已開始利用此事批評亞當斯，並強調自身對抗川普政府的決心。

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