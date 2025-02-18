致命空難後仍大砍聯邦航空人手 川普政府航空政策引發強烈反彈

美國聯邦航空管理局（FAA）近期一系列重大人事變動引發各界關注。（美聯社）

2025/02/18 10:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦航空管理局（FAA）近期一系列重大人事變動引發各界關注。在華盛頓特區發生造成67人死亡的空中相撞事故後數週，川普政府宣布解僱數百名FAA員工，涉及維修技工、航空資訊專家、環境保護專家等多個部門。

綜合外媒報導，代表被裁員工的工會嚴厲批評此舉為「草率決定」，指出在過去一個月已發生三起致命飛機事故，此時削減人力將加重現有員工負擔。FAA官員此前已多次警告機構人手不足，員工超負荷運作。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schume）及前運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）等多位政界人士對裁員決定表達質疑。

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在此背景下，川普總統任命特斯拉及SpaceX執行長馬斯克領導政府效率部（DOGE），負責審查聯邦機構內部數據，尋找可精簡的領域。馬斯克表示將參與空中交通管制系統升級工作。值得注意的是，FAA同時肩負監管SpaceX的職責，此前曾因安全違規對該公司提出民事處罰，而馬斯克則以訴訟相威脅。

前運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）週一在社群媒體上發文質疑，「廣大乘客需要答案。究竟有多少FAA人員被解僱？涉及哪些職位？原因是什麼？」

美國專業航空安全專家協會全國主席斯佩羅（David Spero）表示：「人事決策應基於機構的關鍵任務需求，否則將對公共安全構成嚴重威脅。在過去一個月內發生三起致命飛機事故後，此舉更是不可原諒。」

針對系統升級計劃，運輸部長杜菲（Sean Duffy）表示正積極推動空中交通管制系統現代化並增加人員招聘。杜菲已邀請SpaceX團隊參觀管制中心，同時強調未給予特殊待遇，對其他科技公司的改進建議持開放態度。

除大規模裁員外，川普政府近期解僱數百名FAA試用期員工。這些任期不到一年的員工缺乏就業保障和上訴權利。在SpaceX火箭爆炸事故影響數十個航班，導致航線改道及碎片落入加勒比海後，FAA已要求該公司展開事故調查。

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