99歲中國前副總理鄒家華病逝

中共已故元老葉劍英女婿、中國國務院前副總理鄒家華16日深夜在北京因病逝世，享耆壽99歲。（圖擷自網路）

2025/02/18 08:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕99歲中國國務院前副總理鄒家華16日深夜在北京因病逝世，他也是中共已故元老葉劍英的女婿。

中國官媒《新華社》17日報導鄒家華逝世消息，稱他是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級革命家，我國經濟建設戰線、國防工業戰線和社會主義法制建設的傑出領導人」。

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公開資料顯示，「紅二代」鄒家華來自上海市，蘇聯莫斯科鮑曼高等技術學院（Bauman Moscow Higher Technical School）機械製造系畢業。

鄒家華1991年出任國務院副總理，隔年10月兼任14屆中共政治局委員。他1998年3月卸下副總理職務，轉職第9屆全國人大常委會副委員長，退居二線，至2003年3月退休。

《新華社》本月7日報導，中國國家主席習近平等黨政領導人春節前夕「分別看望或委託有關方面負責人看望老同志」，鄒家華仍名列其中。

鄒家華的妻子是中國開國元帥葉劍英的長女葉楚梅。葉楚梅因病醫治無效，去年9月18日在北京逝世，享耆壽96歲。

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