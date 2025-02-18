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    共和黨參議員柯頓出書 示警中國比許多美國人想像糟

    2025/02/18 04:36

    〔中央社〕美國共和黨籍聯邦參議員柯頓將發表關於中國的新書，他今天說，中國在打造由其主導的世界，以取代美國。他希望這本書對美國人敲響警鐘，以能瞭解中國實際上比他們想像的更糟、更危險。

    美國雜誌「國家評論」（National Review）今天報導柯頓（Tom Cotton）的新書「關於中國，你不能說的7件事」（Seven Things You Can’t Say About China，暫譯），該書18日上架，柯頓也接受福斯新聞（Fox News）訪問。

    柯頓是阿肯色州的參議員，他自2015年進入參議院，目前是參院情報委員會主席。

    中國外交部長王毅近日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上，再度倡導「多極化」的國際秩序。柯頓向福斯新聞指出，中國實際上在做的事，並非如此，而是要建立一個由中國主導的世界，希望其他國家不得不隨中國的節奏起舞。

    柯頓表示，希望這本書對美國人敲響警鐘，讓他們能瞭解，不論他們對中國的看法如何，「通常都相當負面」，中國在做的事比很多美國人知道的更糟、更危險。

    柯頓在不同的訪問中都強調，中國數十年來一直針對美國發動經濟大戰，手段包括補貼中國企業、向美國傾銷、試圖壟斷關鍵的全球製造業市場，以及透過網攻、傳統間諜活動和強制技術轉讓等方式，攻擊美國的企業和勞工。

    他說，中國以這些操縱內部市場手段取得的不義之財，快速發展其軍事能力，很明顯都是針對美國。中國想要一切，想在軍事或經濟上取代美國，成為主導全球的超級大國。中國在美國政府、校園、商業界，都有試圖影響美國的行動。

    「國家評論」報導，柯頓在書中提到，中國利用與美國地方政府成立姐妹市協議，阻止美國人接觸中國異議人士。他也提到紐約市長亞當斯（Eric Adams）曾在中國的壓力下，缺席一場歡迎台灣總統的宴會。

    關於亞當斯的事件，於2024年4月由「國家評論」率先報導。

    該媒體依紐約州資訊自由法（Freedom of Information Law）的訊息揭露，2023年3月時任台灣總統蔡英文過境紐約參加曼哈頓舉行的僑宴，亞當斯未現身，時任中國駐紐約總領事黃屏事前警告他，他若出席僑宴將影響中國與紐約的友誼。（編輯：陳彥鈞）1140218

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