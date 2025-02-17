iPhone掉迪士尼水中5個月後尋回 網讚「神級服務」

一名女子去年在東京迪士尼水上遊樂設施「叢林巡航」中不慎將一隻iPhone手機掉入水中。（圖擷取自迪士尼官網）

2025/02/17 20:33

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名女子去年9月在東京迪士尼人氣水上遊樂設施「叢林巡航」中不慎將一隻iPhone手機掉入水中。儘管現場工作人員立即搜尋仍未果，令她感到萬分焦急。令人驚喜的是，事發約5個月後，迪士尼樂園的遺失物管理部門主動聯絡該名女子，將失而復得的手機及其保護殼送回，讓女子大呼奇蹟。

日媒《弁護士ドットコムニュースは》報導，去年9月，該女子在下船時不慎將剛入手不久、售價12萬日圓的新iPhone掉入水中，隨後工作人員也立即搜尋，但最終無果。雖然女子當下曾多次請求能在非營業時間內自行尋找，但因安全考量，迪士尼堅持由專業團隊進行搜查。

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今年2月8日，迪士尼失物招領中心突然致電女子，告知她手機已經在園區內找回。短短三天後，也就是2月11日，失而復得的iPhone和保護殼便安全送達女子手中。她在受訪時激動表示：「當我聽到這個消息時，真是不敢相信，彷彿奇蹟發生了一般！」

女子手機因長時間浸水已無法正常啟動，計劃將手機送修。她說，「當時我心急如焚，也曾自責自己應該更小心，沒想到迪士尼最終還是替我找回了手機，這讓我對他們的誠意與專業充滿敬意。」

報導指出，該樂園除了手機之外，還曾有其他物品如毛巾、髮圈及筆蓋等遺失物，在遊客反映後得以尋獲，許多遊客紛紛在社群媒體上分享經歷，戲稱這正是「神級服務」的最好見證。

一名女子在迪士尼水上遊樂設施「叢林巡航」中不慎將一隻iPhone手機掉入水中。（圖擷取自迪士尼官網）

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