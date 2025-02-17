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    日本民宅天花板突探出「不明詭手」 專家示警：千萬別靠近浣熊

    一棟位在日本東京的普通住宅，屋主近日發現天花板出現破洞，甚至還會突然探出一隻宛如人類手掌、看起來毛骨悚然的不明物體。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    一棟位在日本東京的普通住宅，屋主近日發現天花板出現破洞，甚至還會突然探出一隻宛如人類手掌、看起來毛骨悚然的不明物體。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    2025/02/17 19:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一棟位在日本東京的普通住宅，屋主近日發現天花板出現破洞，甚至還會突然探出一隻宛如人類手掌、看起來毛骨悚然的不明物體，讓屋主嚇得通報相關單位求助。事後相關單位上門調查，確認是入侵的不速之客是「浣熊」，專家呼籲若再家中發現浣熊，千萬不要靠近，避免遭咬或抓傷，最嚴重恐感染狂犬病。

    綜合日媒報導，這起事件發生在東京都多摩地區的三鷹市，當地一棟住宅屋主受訪表示，他最近發現天花板裡不斷傳出吵鬧聲，噪音導致他整晚睡不好。事後屋主趁著白天檢查房屋各地，發現天花板被挖出一個大洞，甚至還有一隻酷似人類手掌、長著非常尖銳指甲的詭異物體，從破洞中不斷來回伸出，畫面十分駭人。

    對此，屋主想起先期前住家曾有被浣熊入侵過的情況，於是通報相關單位協助處理，另從屋主拍攝的影片顯示，詭手的真面目確實是一隻浣熊。受到動畫影響，許多日本人覺得浣熊很可愛，甚至購買來當寵物，然而卻頻傳不當棄養事件，導致日本農業損失慘重、壓迫大量本土物種的生存，目前已被日本政府指定為定外來種。

    專門驅逐害獸的業者岩田俊指出，浣熊動作十分靈巧，加上手指有指甲，因此能夠把換氣扇等物品拆掉後闖入人類家中。岩田俊也警告，一般民眾若發現家中出現浣熊，千萬不要主動靠近或觸摸牠，因為浣熊身上帶有病毒和寄生蟲，若遭咬或抓傷，恐導致病毒從傷口入侵，甚至感染狂犬病；若沒有受傷，單純接觸也可能導致皮膚發癢。

    受到動畫影響，許多日本人覺得浣熊很可愛，甚至購買來當寵物，然而卻頻傳不當棄養事件，導致日本農業損失慘重、壓迫大量本土物種的生存，目前已被日本政府指定為定外來種。示意圖。（資料照，歐新社）

    受到動畫影響，許多日本人覺得浣熊很可愛，甚至購買來當寵物，然而卻頻傳不當棄養事件，導致日本農業損失慘重、壓迫大量本土物種的生存，目前已被日本政府指定為定外來種。示意圖。（資料照，歐新社）

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