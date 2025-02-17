中國電動車龍頭出包！ 實測智慧駕駛「天神之眼」下秒竟撞車
女主播展示智慧駕駛時，電動車竟失控撞到對向來車。（擷取自社群平台X）
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國知名電動車比亞迪，近期推出智慧輔助駕駛系統「天神之眼（DiPilot）」，以低廉的價格吸引不少消費者買單。不過卻在15日的一場直播中出包，才開始表演不到幾秒，竟直接撞到對向來車而且完全沒減速，不少網友見狀紛紛調侃，「天神之眼怎麼還沒開眼」。
X平台「李老師不是你老師」發布直播影片顯示，女主播向觀眾展示比亞迪「天神之眼」智慧駕駛系統，不料才剛要表演自動停車時，車輛竟直接撞上對向來車，而且當下也沒有自動避開或停讓，讓整場直播都顯得相當尷尬。
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影片曝光後，引起網友熱議，「天眼瞎眼了！」、「這種功能翻車一次，就不敢再用了，要是撞到人怎麼辦」、「這種智慧駕駛系統，我根本不敢用」、「還好是撞到車，要是撞到人要怎麼辦？」、「看來天神下凡，目中無車」。
2月15日（发布） 比亚迪主播在直播间向观众们展示比亚迪海洋的自动泊车功能时翻车，疑似碰撞到其他车辆。据悉，该车搭载了“天神之眼”智驾系统。网友调侃：“天神眼瞎了？”“天神咋没睁开眼呢” pic.twitter.com/fsqTVzCYcs— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） February 16, 2025