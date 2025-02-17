中國電動車龍頭出包！ 實測智慧駕駛「天神之眼」下秒竟撞車

女主播展示智慧駕駛時，電動車竟失控撞到對向來車。（擷取自社群平台X）

2025/02/17 20:08

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名電動車比亞迪，近期推出智慧輔助駕駛系統「天神之眼（DiPilot）」，以低廉的價格吸引不少消費者買單。不過卻在15日的一場直播中出包，才開始表演不到幾秒，竟直接撞到對向來車而且完全沒減速，不少網友見狀紛紛調侃，「天神之眼怎麼還沒開眼」。

X平台「李老師不是你老師」發布直播影片顯示，女主播向觀眾展示比亞迪「天神之眼」智慧駕駛系統，不料才剛要表演自動停車時，車輛竟直接撞上對向來車，而且當下也沒有自動避開或停讓，讓整場直播都顯得相當尷尬。

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影片曝光後，引起網友熱議，「天眼瞎眼了！」、「這種功能翻車一次，就不敢再用了，要是撞到人怎麼辦」、「這種智慧駕駛系統，我根本不敢用」、「還好是撞到車，要是撞到人要怎麼辦？」、「看來天神下凡，目中無車」。

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