泰版「創意私房」性剝削案 父母販售自己與10歲兒影片牟利

泰國近日爆發嚴重的兒少性剝削案。哭泣男童示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2025/02/17 18:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方近日在碧差汶府（Phetchabun）破獲嚴重的兒童性剝削案件，一對夫妻竟透過社群販售自己與10歲兒子的不雅影像，從中牟利數百萬元泰銖，最終遭到逮捕，案件仍在進一步偵辦當中。

據《Thaiger》報導 ，泰國警方在色情網站及社群媒體發現多部兒童不雅影片流傳，經深入追查後，鎖定一個非法LINE群組。該群組短短兩週內吸引上千名成員，並透過會員制度收取費用每人500元泰銖（約新台幣485元）。

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經調查，該犯罪集團涉及多名嫌犯，其中包括一對來自碧差汶府的夫妻，他們不僅涉嫌與年僅10歲的兒子共同拍攝不雅影片，還疑似參與散佈與販售，非法獲利數百萬泰銖。警方於16日突襲其住所，並將涉案者逮捕。

泰國警方還逮捕LINE群組的擁有者、32歲男子塔瑪頌（Thammasorn），他承認自己會以每部1000元泰銖（約新台幣970元）的價格，從另名27歲男子托薩蓬（Thotsaporn）購買兒童不雅影像，並傳給群組內的「會員」觀賞。塔瑪頌已從中賺得約30萬泰銖（約新台幣29.1萬元）。

警方隨後突擊住在羅勇府的托薩蓬，他承認從碧差汶府35歲女子萬妮帕（Wannipha）取得她、43歲丈夫烏滕（Uthen）及10歲兒子的不雅影片。萬妮帕坦承犯行，但烏滕僅承認與兒子發生性行為並拍攝影片，堅稱從未出售這些影像。

這對夫妻將面臨多項指控，包括持有或散佈兒童色情製品，最高可處7年監禁、14萬泰銖罰款或兩者併罰；強迫、威脅、誘因、鼓勵或允許兒童做出不當行為，最高3個月監禁、3萬泰銖罰金或兩者併罰。

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