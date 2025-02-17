中國教師命如草芥？小學師教室輕生亡 疑不堪「末位淘汰」壓力

浙江溫州百里路小學一名45歲女教師日前在教室內身亡，事件引發社會關注。（圖翻攝自X/@whyyoutouzhele）

2025/02/17 16:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕浙江溫州百里路小學一名45歲女教師日前在教室內身亡，事件引發社會關注。據知情人士透露，事發於2月12日元宵節期間，當時有學生家長正在布置教室，發現該教師在教室內輕生送醫不治。

綜合中媒報導，根據消息指出，這起悲劇可能與學校實施的末位淘汰制度有關。學校對畢業班實施嚴格考核機制，成績排名最後兩位的教師不僅會被評為年度不合格，績效也會被取消。據了解，學校曾在相關會議中明確提出末位淘汰制，成績最差班級的教師將被取消年終評優資格並扣減工資。

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事發前，該名教師據稱曾因一名即將轉往特殊學校的學生家長投訴，而遭校長當著全校教師面前斥責。雖然官方對外統一稱事件為「心梗猝死」，但知情人士透露實際情況與此說法不符。

多位學生家長形容這位教師為人正直清廉，相當優秀。有知情者透露，她工作勤懇盡責，甚至連教師節學生送的小禮物都婉拒不收。相關消息在網路上引發廣泛討論，但隨後遭到刪除，許多網友質疑訊息遭到壓制。

此事件引發教育界對小學教師工作壓力的關注。許多教師表示，除了教學工作外，還要應付大量評比和檢查等行政事務，讓他們身心俱疲。這與近期鄭州、麻城等地教師離世事件相呼應，反映小學教師普遍面臨工作壓力大、非教學事務過多等問題。

小學教師的工作內容已被非教學事務大量「入侵」，從文創活動要求調課掃街，到學校考察需組織學生背誦，加上頻繁的學校活動和家長過度關注，都讓教師承受巨大壓力。

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多位學生家長形容這位教師為人正直清廉，相當優秀。有知情者表示，她工作勤懇盡責，甚至連教師節學生送的小禮物都婉拒不收。（圖翻攝自X/@whyyoutouzhele）

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