民主黨金主怒了 批全黨遭「覺醒派」綁架

前民主黨募款人李林迪揭露該黨敗選內幕。（圖翻攝自Fox News Digital）

2025/02/17 15:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾為美國民主黨全國委員會（DNC）募款的李林迪（Lindy Li）在接受福斯新聞（Fox News）獨家專訪時透露，捐款人對民主黨深感不滿，並稱該黨在總統大選失利後「一片混亂」。她批評民主黨被「覺醒」（woke）意識形態「挾持」。

李林笛1990年出生於中國四川，5歲來到美國。她李曾為民主黨2024年總統大選募款，但在批評時任民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）後，於去年12月宣布退黨。

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在川普總統就職後，李林迪向福斯新聞表示，她過去支持的這個政黨如今「完全失去方向」。多年來，她為民主黨人募集了數千萬美元的資金。她說：「民主黨的捐款人無一例外地對該黨的現狀感到憤怒和沮喪。他們認為該黨完全是一團糟。」

李林迪補充說，民主黨已被「覺醒」意識形態「挾持」，並表示不知道該黨將如何走出困境。「這是他們的宗教，是他們的神，覺醒派是他們的神。這種跨性別、覺醒派的瘋狂——他們被其迷惑了。」

「各家公司都在盡可能快地逃離這種有毒的議程，但民主黨卻一次又一次地加倍下注，」這位前民主黨募款人補充說。「老實說，這是一種性別歇斯底里。這幾乎就像一種社會傳染病。」

據報導，碧昂絲（Beyoncé）和Cardi B等名人因接受賀錦麗競選團隊的付款，出席活動並發表演講而受到批評。這些藝人否認收錢，但李林迪說，他們「在沒收錢這件事上撒了謊」。李林迪告訴福斯新聞：「他們所有的製作公司都得到了報酬。」

去年10月，碧昂絲在賀錦麗競選活動中亮相，但沒有表演，引發批評，認為參加者被刻意誤導。李林迪說：「我真的相信競選團隊利用這一點來為他們的活動吸引注意力和宣傳。」

在2024年總統大選落敗後，李林迪表示，民主黨內「沒有人」能領導該黨進入下一個選舉週期。這位前DNC官員表示，她從共和黨人那裡得到的「人性和善意」令人難以置信，並表示她「樂觀地」認為，在離開民主黨後，她將保留她的捐款人，因為她現在將為共和黨候選人募款。

流行天后碧昂絲（右）遭爆料收錢挺賀錦麗。（路透）

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