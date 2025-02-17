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    真人秀挑戰倫理！男來賓眼睜睜看女友和別人滾床單 當場崩潰哭吼

    西班牙真人秀《誘惑島》，參演者蒙托亞（圖中跪地者）透過監視器畫面看著女友和別人偷情，情緒當場崩潰。圖左為主持人巴娜達。（圖擷自@X9_Mayowa「X」帳號）

    西班牙真人秀《誘惑島》，參演者蒙托亞（圖中跪地者）透過監視器畫面看著女友和別人偷情，情緒當場崩潰。圖左為主持人巴娜達。（圖擷自@X9_Mayowa「X」帳號）

    2025/02/17 15:50

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙第五電視台（Telecinco）播出的真人秀《誘惑島》（Temptation Island），近來出現充滿戲劇張力的畫面，參演者蒙托亞（Jose Carlos Montoya）親眼看著女友和別人偷情，不顧還在錄影竟當場崩潰哭吼。

    《BBC》報導，《誘惑島》是在熱帶島嶼上拍攝，由好幾對情侶報名參加，節目組會讓情侶分開住在島上的別墅裡，並準備單身男女展開誘惑，測試情侶當中是否有人會忍不住欲望出軌。

    在近日播出的畫面中，蒙托亞和主持人巴娜達（Sandra Barneda）一起觀看監視器畫面，赫然發現女友安妮塔（Anita）在和1名僅穿著內褲的男子偷情，蒙托亞見狀不斷隔空呼喊女友的名字，甚至跪著祈求安妮塔不要這樣做，但女友自然是聽不到他的聲音。

    等到女友房間關燈、2人在床上交纏時，蒙托亞終於受不了衝到海灘上一邊奔跑一邊哭吼，巴娜達見狀連忙跟在後面大喊「蒙托亞，拜託了（Montoya, por favor）」，顯然是想要蒙托亞控制情緒繼續拍攝。

    由於蒙托亞的哭吼情感豐沛，不少觀眾感嘆根本不用懂西班牙語，就能知道發生了什麼事情，還有網友惡搞將其剪成足球進球、田徑賽跑背景音，讓這段情節成為「迷因（meme）」。

    在接下來的片段中，可以看到蒙托亞來到女友所住的別墅討說法，安妮塔先是指責蒙托亞之前也有偷吃，緊接著就痛哭請求原諒，至於後續情節《誘惑島》尚未播出。

    蒙托亞在沙灘上哭吼後崩潰倒地。（圖擷自@the_cruisetv「X」帳號）

    蒙托亞在沙灘上哭吼後崩潰倒地。（圖擷自@the_cruisetv「X」帳號）

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