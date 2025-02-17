寫真集銷售No.1！日本女星不倫在野黨主席「神隱3個月」人氣突爆紅

以擁有身材火辣、亮麗外型聞名的日本寫真女星小泉美雪，在去年11月被踢爆與國民民主黨主席玉木雄一郎有婚外情，事後神隱至今。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/02/17 16:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現年39歲的日本寫真女星小泉美雪（小泉みゆき），以擁有身材火辣、亮麗外型聞名，過去曾擔任賽車女郎、雜誌模特兒與觀光大使，但她卻在去年11月被踢爆與國民民主黨主席玉木雄一郎有婚外情。日媒指出，2人不倫醜聞曝光後，女方就此神隱至今，然而其數位寫真集銷量卻持續上漲，躍居暢銷榜第一。

綜合日媒報導，日本在野黨國民民主黨黨魁、眾議員玉木雄一郎，去年11月被爆出與寫真女星小泉美雪的不倫戀後，遭到黨內以違反政治道德、損害黨譽及公信力等理由，暫停他所有職務，直到今年3月4日為止。事後玉木雄一郎召開記者會，表示接受處分並向家人和全國民道歉，也痛哭出軌是他「心智薄弱」未能抵擋誘惑導致。

請繼續往下閱讀...

小泉美雪則在事發第一時間刪除所有社交平台帳號、拒絕媒體採訪，神隱至今已有3個月。不過在近期，小泉美雪過去的寫真集作品意外登上知名電商平台的暢銷榜第一，令不少人非常好奇她現在的動向，也猜測她是否被下封口令，更有網友流傳指稱她在事件爆發後被緊急送醫，但身體狀況不明。

對此，根據日媒《FLASH》向高松市相關單位的採訪報導，透露2019年12月接下高松市觀光大使身分的小泉美雪，在不倫事件曝光後的情況，「已確認過本人的意向，請她暫停活動，但這並非解任，因此她目前仍是高松市觀光大使」，報導指出小泉美雪原是寫真偶像，後來退出經紀公司後，目前以自由工作者的身分繼續工作。

此外，《FLASH》表示在小松美雪住家附近目睹其身影。近來日本各地天氣十分寒冷，不過小松美雪外出時仍舊穿著迷你裙、搭配厚底長靴，被記者詢問是否仍與玉木雄一郎有聯繫、是否曾被緊急送醫等問題時，她則始終閉口不答，保持沉默。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法