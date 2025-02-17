為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    寫真集銷售No.1！日本女星不倫在野黨主席「神隱3個月」人氣突爆紅

    以擁有身材火辣、亮麗外型聞名的日本寫真女星小泉美雪，在去年11月被踢爆與國民民主黨主席玉木雄一郎有婚外情，事後神隱至今。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    以擁有身材火辣、亮麗外型聞名的日本寫真女星小泉美雪，在去年11月被踢爆與國民民主黨主席玉木雄一郎有婚外情，事後神隱至今。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/02/17 16:40

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現年39歲的日本寫真女星小泉美雪（小泉みゆき），以擁有身材火辣、亮麗外型聞名，過去曾擔任賽車女郎、雜誌模特兒與觀光大使，但她卻在去年11月被踢爆與國民民主黨主席玉木雄一郎有婚外情。日媒指出，2人不倫醜聞曝光後，女方就此神隱至今，然而其數位寫真集銷量卻持續上漲，躍居暢銷榜第一。

    綜合日媒報導，日本在野黨國民民主黨黨魁、眾議員玉木雄一郎，去年11月被爆出與寫真女星小泉美雪的不倫戀後，遭到黨內以違反政治道德、損害黨譽及公信力等理由，暫停他所有職務，直到今年3月4日為止。事後玉木雄一郎召開記者會，表示接受處分並向家人和全國民道歉，也痛哭出軌是他「心智薄弱」未能抵擋誘惑導致。

    小泉美雪則在事發第一時間刪除所有社交平台帳號、拒絕媒體採訪，神隱至今已有3個月。不過在近期，小泉美雪過去的寫真集作品意外登上知名電商平台的暢銷榜第一，令不少人非常好奇她現在的動向，也猜測她是否被下封口令，更有網友流傳指稱她在事件爆發後被緊急送醫，但身體狀況不明。

    對此，根據日媒《FLASH》向高松市相關單位的採訪報導，透露2019年12月接下高松市觀光大使身分的小泉美雪，在不倫事件曝光後的情況，「已確認過本人的意向，請她暫停活動，但這並非解任，因此她目前仍是高松市觀光大使」，報導指出小泉美雪原是寫真偶像，後來退出經紀公司後，目前以自由工作者的身分繼續工作。

    此外，《FLASH》表示在小松美雪住家附近目睹其身影。近來日本各地天氣十分寒冷，不過小松美雪外出時仍舊穿著迷你裙、搭配厚底長靴，被記者詢問是否仍與玉木雄一郎有聯繫、是否曾被緊急送醫等問題時，她則始終閉口不答，保持沉默。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播