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    日本阿蘇市長尋求6連霸未果 熊本縣誕生首位女市長

    日本熊本縣合志市政府51歲前職員松（山鳥）和子（右），昨天在阿蘇市長選舉中以些微差距擊敗尋求6連霸的現任市長首度當選，成為熊本縣第一位女性市長。（圖截自YAHOO！JAPAN）

    日本熊本縣合志市政府51歲前職員松（山鳥）和子（右），昨天在阿蘇市長選舉中以些微差距擊敗尋求6連霸的現任市長首度當選，成為熊本縣第一位女性市長。（圖截自YAHOO！JAPAN）

    2025/02/17 14:59

    〔中央社〕日本熊本縣合志市政府51歲前職員松（山鳥）和子，昨天在阿蘇市長選舉中以些微差距擊敗尋求6連霸的現任市長首度當選，成為熊本縣第一位女性市長。

    日本朝日新聞報導，松（山鳥）在競選總部接受支持者祝福時說，「這是每一位希望改變阿蘇的人的聲音所催生出的結果」。松（山鳥）將於3月6日正式就職。

    談到身為熊本縣首位女性市長，松（山鳥）說，「擔任市長沒有男女之分」、「為了市民要讓阿蘇市變好，僅此而已」。

    熊本電視台報導，以無黨籍候選人首次參選的政壇新人松（山鳥）和子，昨天以7016票擊敗同為無黨籍的75歲現任市長佐藤義興，兩人得票差距僅500多張。

    阿蘇市是2005年合併3町村後誕生的市，佐藤從當選首任市長起連續在任20年，是5連霸市長，這次尋求6連霸未果。

    原本擔任合志市政府職員的松（山鳥），2024年12月辭職後宣布參選阿蘇市長，在選戰過程中主張市政改革。

    松（山鳥）說，「我還沒有達成任何成就，現在才要開始，包括人口減少、少子女高齡化及人口過少已是刻不容緩的嚴重狀況」。

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