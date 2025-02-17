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    美國變了！ 新加坡國防部長：現在像是「討租金的房東」

    新加坡防長黃永宏表示，亞洲現在視美國為「想收租的房東」。（彭博）

    新加坡防長黃永宏表示，亞洲現在視美國為「想收租的房東」。（彭博）

    2025/02/17 14:48

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕新加坡國防部長黃永宏在德國14日至16日的「慕尼黑安全會議」期間表示，亞洲國家原本視美國為一個具有「道德合法性」（moral legitimacy）的國家，但現在轉變成類似於「討租金的房東」（a landlord seeking rent）。

    《彭博》17日報導，黃永宏在慕尼黑安全會議的圓桌討論中表示，第二次世界大戰結束後幾年的一些假設，已發生根本性的變化。在60多年前，時任美國總統甘迺迪在就職演說中傳達出的美國形象是，不允許殖民控制等暴政被另一種形式的暴政取代，但現在這個形象「已從解放者變成大破壞者，進而變成想收租的房東」。

    美國總統川普準備直接與俄羅斯總統普廷談判終結烏克蘭戰爭，但排除北約組織（NATO）盟友參與。許多出席慕尼黑安全會議的官員擔心，川普減少對烏克蘭的支持，等於邀請普廷試探北約捍衛東部邊界的意願。

    與此同時，美國國家安全顧問瓦爾茲表示，美國支持烏克蘭抵抗俄國入侵，理應獲得 「回報」，建議基輔接受以關鍵礦產換取美國軍援，但烏國總統澤倫斯基以該協議未提供投資和充分保護為由回絕。

    川普新政府在上任第1個月就明確表示，有意迅速改變實施數十年的國防和經濟政策。此一轉變引起亞洲各國關切，因為美國在亞洲部署數萬名部隊。

    與東南亞大部分國家一樣，新加坡在日益複雜的地緣政治格局中尋求中間路線，包括平衡與美國身為主要安全夥伴和投資來源國，以及中國身為最大貿易夥伴之一的關係。

    在前總統拜登領導下，美國致力於在印太地區建立一系列安全架構，以對抗中國在南海等地區日益咄咄逼人。另一個持續存在的安全疑慮是，中國不放棄透過武力將台灣置於其控制之下。

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